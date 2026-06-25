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  4. Bill Gates Epstein : Bill Gates Admits To 3 Affairs, Claims Epstein Tried To Blackmail Him
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (10:29 IST)

ఔను.. నాకు ముగ్గురితో అక్రమ సంబంధం : బిల్ గేట్స్

Bill Gates
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (10:28 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (10:29 IST)
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మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్ ఓ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కఠోరమైన నిజాన్ని ఆయన బహిర్గతం చేశారు. తనకు ముగ్గురు మహిళలతో వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నట్టు వెల్లడించారు.  వీటిని అడ్డుపెట్టుకుని ఎప్‌స్టీన్ బ్లాక్‌మెయిల్‌‍కు యత్నించారని ఆయన తాజాగా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన బలహీనతను అడ్డుపెట్టుకుని ఎప్‌స్టీన్ పాడుపనికి పాల్పడేందుకు యత్నించారని ఆరోపించారు. 
 
గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్, లైంగిక నేరాలతో అపఖ్యాతి పాలైన ఫైనాన్షియర్ జెఫ్రీ ఎప్టాన్ మధ్య సంబంధాలపై సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన బలహీనతలను అడ్డం పెట్టుకుని, తనపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఎపీన్ ప్రయత్నించాడని బిల్ గేట్స్ స్వయంగా వెల్లడించారు. 
 
అమెరికా కాంగ్రెస్ ప్యానెల్ ఎదుట ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వాంగ్మూలంలో ముగ్గురు మహిళలతో తనకు వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆయన అంగీకరించడం గమనార్హం. జూన్ 10వ తేదీన యూఎస్ హౌస్ ఓవర్‌సైట్ కమిటీ ఎదుట రహస్యంగా జరిగిన విచారణలో గేట్స్ తన వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. 
 
రష్యాకు చెందిన బ్రిడ్జ్ ప్లేయర్ మిలా ఆంటోనోవా, న్యూక్లియర్ ఫిజిసిస్ట్ కరిమా నిగ్మటులినాతో తనకు సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఈ విషయం ఎపిస్టీన్‌కు తెలుసని ఆయన అంగీకరించారు. వీరితో పాటు మెడికల్ ఆంట్రప్రెన్యూర్ ఆలిస్ జాకబ్స్ నెస్సెల్ రోట్స్‌తో మూడో ఎఫైర్ ఉన్నట్లు కూడా ఆయన ఒప్పుకున్నారు. ఎప్‌స్టీన్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని పత్రాలు విడుదలైన నేపథ్యంలో, అతని నెట్‌వర్క్‌పై చట్టసభ సభ్యులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు. 
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