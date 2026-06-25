సంబంధిత వార్తలు
- వెనెజువెలాలో భారీ భూకంపం.. లక్ష మంది మృతి? (Video)
- జూలై నెలలో ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు
- అమెరికా రాజకీయాల్లోకి భారతీయ మూలాలున్నవారు రావాలి : రాజా కృష్ణమూర్తి
- భర్తకున్న అక్రమ సంబంధం తెగిపోవాలి.. ఎల్లమ్మ ఆలయంలో భార్య పూజలు (video)
- హర్మూజ్ జలసంధి అమెరికా క్యాసినో కాదు : ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
ఔను.. నాకు ముగ్గురితో అక్రమ సంబంధం : బిల్ గేట్స్
మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్ ఓ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కఠోరమైన నిజాన్ని ఆయన బహిర్గతం చేశారు. తనకు ముగ్గురు మహిళలతో వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నట్టు వెల్లడించారు. వీటిని అడ్డుపెట్టుకుని ఎప్స్టీన్ బ్లాక్మెయిల్కు యత్నించారని ఆయన తాజాగా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన బలహీనతను అడ్డుపెట్టుకుని ఎప్స్టీన్ పాడుపనికి పాల్పడేందుకు యత్నించారని ఆరోపించారు.
గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్, లైంగిక నేరాలతో అపఖ్యాతి పాలైన ఫైనాన్షియర్ జెఫ్రీ ఎప్టాన్ మధ్య సంబంధాలపై సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన బలహీనతలను అడ్డం పెట్టుకుని, తనపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఎపీన్ ప్రయత్నించాడని బిల్ గేట్స్ స్వయంగా వెల్లడించారు.
అమెరికా కాంగ్రెస్ ప్యానెల్ ఎదుట ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వాంగ్మూలంలో ముగ్గురు మహిళలతో తనకు వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆయన అంగీకరించడం గమనార్హం. జూన్ 10వ తేదీన యూఎస్ హౌస్ ఓవర్సైట్ కమిటీ ఎదుట రహస్యంగా జరిగిన విచారణలో గేట్స్ తన వాంగ్మూలం ఇచ్చారు.
రష్యాకు చెందిన బ్రిడ్జ్ ప్లేయర్ మిలా ఆంటోనోవా, న్యూక్లియర్ ఫిజిసిస్ట్ కరిమా నిగ్మటులినాతో తనకు సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఈ విషయం ఎపిస్టీన్కు తెలుసని ఆయన అంగీకరించారు. వీరితో పాటు మెడికల్ ఆంట్రప్రెన్యూర్ ఆలిస్ జాకబ్స్ నెస్సెల్ రోట్స్తో మూడో ఎఫైర్ ఉన్నట్లు కూడా ఆయన ఒప్పుకున్నారు. ఎప్స్టీన్కు సంబంధించిన మరిన్ని పత్రాలు విడుదలైన నేపథ్యంలో, అతని నెట్వర్క్పై చట్టసభ సభ్యులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు.
kamal hasan :ఆపరేషన్ డ్రస్తో రజనీకాంత్ ధర్మన్.. ది డెడ్లీ డాక్టర్..మొదలైంది
'ది డెడ్లీ డాక్టర్’ అనే పవర్ఫుల్ ట్యాగ్లైన్తో విడుదలైన ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లో నిలబడి ఉన్న రజనీకాంత్, ఆపరేషన్ డ్రస్తో పాటు డార్క్ గ్లాసెస్ ధరించి కనిపించారు. చేతిలో రక్తపు మరకలు ఉన్న స్కాల్పెల్ పట్టుకుని చిరునవ్వుతో కనిపిస్తున్న ఆయన లుక్ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది.
Alia Bhatt: ఆల్ఫా ఆటిట్యూడ్కు ఒక ప్రతీకలా ఉంటుంది - అలియా భట్
యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో రాబోతోన్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ‘ఆల్పా’. ఇండియాలో ఇది వరకెన్నడూ రానట్టుగా అలియా భట్, షర్వారిలతో భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ మూవీని రూపొందించారు. ఆల్ఫా చిత్రం ఆటిట్యూడ్కు ఒక వేడుకగా, ప్రతీకగా నిలిచే ఓ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్, అందులోని క్షణాల్ని తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అని అలియా భట్ అన్నారు.
Mahesh Babu: రావు బహదూర్ చూసి మహేష్ బాబు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు : చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి
ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి & శరత్ చంద్ర నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, పాటలు, టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. ‘రావు బహదూర్’ చిత్రం జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి విలేకరలు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
రాం చరణ్కు జాతీయ అవార్డు రాకూడదు : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
తన కుమారుడు, మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్కు 'పెద్ది' చిత్రంలో చేసిన నటనకు గాను జాతీయ అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని ఆయన తండ్రి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు. 'పెద్ది' సక్సెస్ వేడుకల్లో చిరంజీవి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, 'పెద్ది' చిత్రంలో చెర్రీ నటనకు ప్రతి ఒక్కరూ జాతీయ అవార్డు వస్తుందని అంటున్నారని, కానీ తనకు మాత్రం అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని, అవార్డు రావడానికి ఎన్నో దారులు ఉంటాయి. కానీ, ప్రజలందరూ నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ ఫెర్ఫార్మెన్స్ అంటుంటే చాలా ఆనందంగా అనిపించిందన్నారు.
జంగా నుంచి పోలీస్ ఆపీసర్ గా గగన్ బాబు స్పెషల్ పోస్టర్
త్రిగుణ్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్, గగన్ బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో రాబోతోన్న చిత్రం ‘జంగా’. కెవిన్ గడ్డం కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రీసెంట్గా వదిలిన మోషన్ పోస్టర్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. తాజాగా గగన్ బాబు బర్త్ డే సందర్భంగా స్పెషల్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను రివీల్ చేశారు. రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారీ నిర్మిస్తున్నారు.