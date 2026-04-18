Black rain in Tehran: ఇరాన్లో బ్లాక్ రెయిన్.. ప్రజల్లో శ్వాసకోస సమస్యలు
ఇరాన్లో నల్లటి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ వర్షాలతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇజ్రాయేల్- అమెరికా దాడుల కారణంగా టెహ్రాన్తో పాటు కరాజ్ నగరాలలో విధ్వంసం తప్పలేదు. ఈ ప్రాంతాలపై భౌతిక విధ్వంసం మాత్రమే కాకుండా పర్యావరణానికి చేటు తప్పలేదు.
ఈ దాడులు ప్రభావం వల్ల వెలువడ్డ కాలుష్య కారకాలు ప్రజలపై నల్లటి వర్షం రూపంలో పడుతున్నాయి. వీటిని చూసిన స్థానికులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. సాధారణంగా చమురు నిల్వలు దగ్ధమైనప్పుడు పెద్ద ఎత్తున మసి, సూక్ష్మ చమురు రేణువులు గాలిలోకి రిలీజ్ అవుతాయి. ఇవి మేఘాలలో ఉండే నీటి బిందువులతో కలిసి కిందకి కురుస్తాయి. దీన్నే శాస్త్రవేత్తలు బ్లాక్ రెయిన్ అని పిలుస్తారు.
ఈ ప్రక్రియతో గాల్లో ఉండే విషపూరిత రసాయనాలు నేరుగా భూమిపై పడతాయి. గాలి నాణ్యత కూడా దారుణంగా పడిపోయింది. బ్లాక్ రెయిన్, పొగ వల్ల ప్రజల్లో శ్వాసకోస సమస్యలు పెరిగాయి.
తీవ్రమైన దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు, కళ్లు, చర్మంపై మంటలు, ఆస్తమా లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ముప్పుగా కూడా పెరిగే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.