రక్తంతో తడిసిన పుస్తకాలు, స్కూలు బ్యాగులు: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంలో 100 మంది బాలికలు మృతి
ఏ యుద్ధమైనా చివరికి మిగిల్చేది మహా విషాదం. కొద్దిమంది తీసుకునే నిర్ణయానికి కొన్ని లక్షల మంది అమాయకులు బలవుతారు. యుగయుగాలుగా వస్తున్న విషాద చరిత్రలు ఇలానే మిగిలి వున్నాయి. విజయం-పరాజయం నడుమ నలిగిపోయే సామాన్య మానవులు వారి జీవితాలను బలి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సేనలు ఇరాన్ దేశం పైన జరిపిన దాడిలో మినాబ్ నగరంలో వున్న షజారా తయ్యాబా బాలికల పాఠశాలపై బాంబులు పడ్డాయి.
ఈ దాడిలో సుమారు 100 మందికి పైగా విద్యార్థునులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆ దాడికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దాడిలో రక్తంతో తడిసిన పుస్తకాలు, శిథిలాల మధ్య తమ పిల్లల మృతదేహాలను చూసి వారివారి తల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. వారి రోదనలు చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ కళ్లనీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనపైన అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘాలు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ ఖతం
ఇరాన్ సుప్రీం నాయకుడు ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీని ఖతం చేసాయి అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ బలగాలు. ఖమేనీ మరణాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ధృవీకరించారు. ఇజ్రాయెల్తో కలిసి నిర్వహించిన అధునాతన వైమానిక దాడిలో, టెహ్రాన్లోని ఖమేనీ కార్యాలయం, రహస్య ప్రదేశాలు నేలమట్టం చేయబడ్డాయి. నివేదికల ప్రకారం, ఈ దాడిలో ఖమేనీతో పాటు ఇరాన్ రక్షణ మంత్రి, రివల్యూషనరీ గార్డ్ యొక్క అగ్ర కమాండర్లు మరణించారు. ఖమేనీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది.
ఖమేనీ మృతదేహం కనుగొనబడినట్లు ఫోటోగ్రాఫిక్ ఆధారాలను ట్రంప్, నెతన్యాహుకు సమర్పించినట్లు ఇజ్రాయెల్ మీడియా నివేదించింది. చరిత్రలో అత్యంత చెత్త నియంతలలో ఒకరు మట్టిలో కలిసిపోయారనీ, ఇరాన్ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ కోసం ఇది గొప్ప అవకాశం అని ట్రంప్ తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ మీడియా మొదట దీనిని ఖండించింది, కానీ తరువాత దానిని ధృవీకరించింది. 1989 నుండి ఇరాన్కు నాయకత్వం వహించిన ఖమేనీ మరణం మధ్యప్రాచ్యంలో పెద్ద రాజకీయ మార్పులకు కారణమవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఇరాన్ క్షిపణి ప్రదేశాలపై దాడులు కొనసాగుతాయని అమెరికా కూడా హెచ్చరించింది. ఇప్పటికైనా ఇరాన్ తన దేశాన్ని కాపాడుకోవాలని ట్రంప్ వెల్లడించారు.