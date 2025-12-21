బంగ్లాదేశ్లో హద్దులు దాటిన అరాచకం - చిన్నారిని ఇంట్లోపెట్టి నిప్పంటించారు...
బంగ్లాదేశ్లో అరాచకం హద్దులు దాటిపోయింది. రాజకీయ కక్షలకు ఓ పసిప్రాణం బలైపోయింది. ఒక కుటుంబం మొత్తం ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. ఈ దారుణం లక్ష్మీపూర్ ఉప జిల్లాలో జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ) నేత, వ్యాపారవేత్త బేలార్ హోస్సేన్ నివాసమే లక్ష్యంగా ఈ దాడులకు తెగబడ్డారు. శనివారం తెల్లవారుజామున అందరూ గాఢనిద్రలో ఉండగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారు. దుండగులు పథకం ప్రకారం ఇంటికి ఉన్న రెండు తలుపులకు బయట నుంచి తాళం వేసి, ఆ తర్వాత ఇంటిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. దీంతో లోపల వున్నవారు బయటకు రావడానికి వీల్లేకుండాపోయింది.
ఈ ప్రమాదంలో బేలాల్ హొస్సేన్ ఏడేళ్ళ కుమార్తె అయేషా అక్తర్ మంటల్లో చిక్కుకుని సజీవదహనమైంపోయింది. ఆయన ఇద్దరు కుమార్తెలు సల్మా అక్తర్, సనియా అక్తర్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వీరి శరీరాలు 60 శాతం మేరకు కాలిపోవడంతో వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీంతో వారిని ఢాకాలోని బర్న్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఇనిస్టిట్యూట్కు తరలించారు. ఈ కేసులో నిందితులు ఎవరు, ఈ దాడి వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు లక్ష్మీపూర్ మోడల్ థానా పోలీసులు వెల్లడించారు.