భారత్, పాకిస్థాన్ దేశాలకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చా... దెబ్బకు దిగివచ్చాయ్ : డోనాల్డ్ ట్రంప్
భారత్, పాకిస్థాన్ దేశాలకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చానని, దీంతో దెబ్బకు దిగివచ్చాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోమారు చెప్పారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత ఇరు దేశాల మధ్య యుద్దం ప్రారంభమైందన్నారు. అయితే, తాను చొరవ తీసుకోవడంతో ఆ యుద్ధం జరగలేదన్నారు. వాషింగ్టన్లో జరిగిన బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆర్థికపరమైన బెదిరింపులతోనే ఇరు దేశాలు యద్ధం నుంచి వెనక్కి తగ్గాయని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
ఆ సమయంలో భారత్, పాకి రెండూ యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాయని, తాను ఫోన్ చేసి తీవ్రంగా హెచ్చరించినట్టు తెలిపారు. మీరు యుద్ధం ఆపకపోతే మీ ఉత్పత్తులపై 200 శాతం టారిఫ్ (సుంకాలు) విధిస్తాను. మీతో వ్యాపార సంబంధాలు తెంచుకుంటాను అని వార్నింగ్ ఇచ్చాను. డబ్బు నష్టపోతానని తెలియగానే వారు వెనక్కి తగ్గారు. ఎందుకంటే డబ్బు కంటే ఏదీ ముక్యం కాదు కదా అని ఆయన అన్నారు.
కాగా, భారత్ పాకిస్తాన్ దేశాల మధ్య జరిగిన స్వల్ప యుద్ధంలో ఏకంగా 11 యుద్ధ విమానాలు కూలిపోయానని ట్రంప్ తాజాగా సరికొత్త విషయాన్ని వెల్లడించడం గమనార్హం. పైగా, తన జోక్యంతో 2.5 కోట్ల మంది ప్రాణాలను కాపాడానని పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తనతో అన్నారని కూడా ట్రంప్ గుర్తు చేశారు.
అయితే ట్రంప్ వాదనలు భారత విదేశాంగ మంత్రి తీవ్రంగా ఖండించింది. పాకిస్థాన్తో ఎలాంటి మూడో పక్షం మధ్యవర్తిత్వాన్ని తాము అంగీకరించలేదని, కేవలం డీజీఎంవో స్థాయిలోనే చర్చలు జరిగాయని స్పష్టం చేసింది. పైగా, 2025లో జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్లో ఏ ఒక్క భారత యుద్ధ విమానం కూలిపోలేదని తేల్చి చెప్పింది.