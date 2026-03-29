అమెరికాకు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఇరాన్... ఈ3 సెంట్రీ విమానం ధ్వంసం
పశ్చిమాయాలో అమెరికాకు ఇరాన్ చుక్కలు చూపిస్తోంది. తమతో జరుగుతున్న యుద్ధంలో అమెరికాను ఇరాన్ ముప్ప తిప్పలు పెడుతోంది. యుద్ధ భూమిలో నిఘా నేత్రంగా పరిగణిస్తూ వచ్చిన నిఘా విమానం ఈ3 సెంట్రీపై ఇరాన్ దాడి చేసి ధ్వంసం చేసింది. సౌదీ అరేబియాలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్ బేస్లో ఈ దాడి ఘటన చోటుచేసుకున్నట్టు అమెరికా పత్రిక వాల్స్ట్రీట్ జర్నల్ వెల్లడించింది.
ఈ యుద్ధ రంగంలో ఈ3-సెంట్రీ అవాక్స్ సాధారణ విమానం కాదు. బోయింగ్-707 మోడల్లో మార్పులు చేసి గగనతలంలో ఓ కమాండ్ సెంటర్లా దీనిని రూపొందించారు. ఇది శత్రుదేశాల డ్రోన్లు, క్షిపణులు, యుద్ధ విమానాలు, ట్యాంకర్ విమానాల కదలికలను పసిగడుతుంది. 250 మైళ్ల పరిధిలో గగనతలంలో ఏం జరిగినా ఈ ఒక్క విమానమే గుర్తించగలదు.
అమెరికా ఎయిర్ ఫోర్స్ కర్నల్ జాన్ వెనబల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. యుద్ధ రంగంలో అమెరికా సామర్థ్యంపై ఈ ఘటన ప్రభావం ఉంటుందన్నారు. ముఖ్యంగా గల్ఫ్ ప్రాంతంపై నిఘా ఉంచడం.. పరిస్థితిపై అవగాహన తెచ్చుకోవడంలో తమ దళాలు సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చని వెల్లడించారు.
అమెరికా గగనతల ఆపరేషన్లకు ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్బేస్ అత్యంత కీలకం. ఇరాన్ వైపు వెళ్లే విమానాలకు గాల్లో ఇంధనం నింపడం, ఇంటెలిజెన్స్ సేకరణ, దాడుల సమన్వయం వంటివి ఇక్కడి నుంచే జరుగుతున్నాయి. వీటిల్లో ఈ3 విమానం చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అలాంటి విమాన్ని ఇరాన్ వైమానికి దళం ధ్వంసం చేసింది.