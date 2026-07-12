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ముద్దుల్లో ఏకంగా ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పిన బ్రెజిల్ ప్రేమజంట
బ్రెజిల్ దేశానికి చెందిన ఓ ప్రేమ జంట ఏకంగా ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పిది. కేవలం 30 సెకన్ల వ్యవధిలో దాదాపు 200 ముద్దులు ఇచ్చిపుచ్చుకుని గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ బుక్లో చోటుసంపాదించుకుంది. అంతర్జాతీయ ముద్దుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ అరుదైన ఫీట్ సాధించడం కథనంలో మరో విశేషం.
బ్రెజిల్కు చెందిన 32 ఏళ్ల రెనాటో బేమా గియా, అతని 33 ఏళ్ల ప్రియురాలు నయారా రాబర్టా రిబీరో డి మారిన్స్ ఈ రికార్డును తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అర నిమిషంలో ఏకంగా 195 ముద్దులు పెట్టుకుని, 'ఒక జంట 30 సెకన్లలో అత్యధిక ముద్దులు' అనే కేటగిరీలో కొత్త రికార్డును నెలకొల్పారు. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది. తాము 'ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ జంట' అని భావించడం వల్లే ఈ రికార్డును కలిసి సాధించాలని నిర్ణయించుకున్నామని వారు తెలిపారు.
వృత్తిరీత్యా ఇద్దరూ డాక్టర్లు కావడం గమనార్హం. ఏడాది కాలంగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట, కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఫ్రంట్ లైన్ యోధులుగా కూడా పనిచేశారు. ఇప్పుడు తమ ఘనతల జాబితాలో గిన్నిస్ రికార్డును కూడా చేర్చుకున్నారు. రికార్డు ప్రయత్నానికి సంబంధించిన వీడియోలో, రెనాటో తన అభిమాన ఫుట్బాల్ జట్టు జెర్సీ ధరించి, నయారా చెంపపై వేగంగా ముద్దులు పెడుతుండగా, ఆమె చిరునవ్వుతో ఆస్వాదించడం కనిపించింది.
రెనాటోకు రికార్డులు సృష్టించడం కొత్తేమీ కాదు. అతను ఇప్పటికే పలు గిన్నిస్ రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. వేగంగా 10 పుస్తకాలను వరుసలో పెట్టి పడగొట్టడం, పాదాన్ని అత్యధికంగా తిప్పడం (పురుషుల విభాగంలో) వంటి రికార్డులు అతని ఖాతాలో ఉన్నాయి. ఈ తాజా విజయంతో బ్రెజిల్లో అత్యధిక ప్రపంచ రికార్డులు సాధించిన వ్యక్తిగా తాను నిలిచానని రెనాటో తెలిపాడు. అంతేగాక తన రికార్డుల ప్రయాణంలో ప్రియురాలు నయారా పేరు కూడా భాగం కావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రయత్నం చేసినట్లు చెప్పాడు.
టైక్వాండోలో బ్లాక్ బెల్ట్ హోల్డర్ అయిన రెనాటో, తనకు గెలవడం ఒక వ్యసనం లాంటిదని అంటాడు. తన రికార్డుల ద్వారా ఇతరులను వారి లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ప్రేరేపించాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపాడు. "నేను ఏడీహెచీ (అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్యాక్టివిటీ డిజార్డర్) తో బాధపడుతున్నాను. ఏడీహెచ్సీ ఉన్న వ్యక్తులు అనుకున్నది ఏదైనా సాధించగలరని నిరూపించాలనుకుంటున్నాను" అని రెనాటో పేర్కొన్నాడు. తన విజయాలు చూసి బ్రెజిల్లో మరింత మంది గిన్నిస్ రికార్డుల వైపు ఆకర్షితులవుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు.
ఈ జంట ఇక్కడితో ఆగడం లేదు. నిమిషంలో అత్యధిక ముద్దుల రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం జపాన్కు చెందిన చెర్రీ యోషితాకే, కుమికో షిరటోరి పేరిట 277 ముద్దులతో ఈ రికార్డు ఉంది. తమకు ఈ రికార్డు కేవలం సంఖ్యల కోసం కాదని, తమ బంధం, సవాళ్లను స్వీకరించే తత్వం తదితర అంశాలను బలోపేరం చేసే చర్యలకు ఎంతగానో దోహదపడుతాయని పేర్కొంది.
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