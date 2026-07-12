  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Brazilian couple sets Guinness World Record with 195 kisses in 30 seconds
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 12 July 2026 (13:49 IST)

ముద్దుల్లో ఏకంగా ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పిన బ్రెజిల్ ప్రేమజంట

brazilian couple
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (13:49 IST)
google-news
బ్రెజిల్ దేశానికి చెందిన ఓ ప్రేమ జంట ఏకంగా ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పిది. కేవలం 30 సెకన్ల వ్యవధిలో దాదాపు 200 ముద్దులు ఇచ్చిపుచ్చుకుని గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ బుక్‌లో చోటుసంపాదించుకుంది. అంతర్జాతీయ ముద్దుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ అరుదైన ఫీట్ సాధించడం కథనంలో మరో విశేషం.
 
బ్రెజిల్‌కు చెందిన 32 ఏళ్ల రెనాటో బేమా గియా, అతని 33 ఏళ్ల ప్రియురాలు నయారా రాబర్టా రిబీరో డి మారిన్స్ ఈ రికార్డును తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అర నిమిషంలో ఏకంగా 195 ముద్దులు పెట్టుకుని, 'ఒక జంట 30 సెకన్లలో అత్యధిక ముద్దులు' అనే కేటగిరీలో కొత్త రికార్డును నెలకొల్పారు. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది. తాము 'ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ జంట' అని భావించడం వల్లే ఈ రికార్డును కలిసి సాధించాలని నిర్ణయించుకున్నామని వారు తెలిపారు.
 
వృత్తిరీత్యా ఇద్దరూ డాక్టర్లు కావడం గమనార్హం. ఏడాది కాలంగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట, కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఫ్రంట్ లైన్ యోధులుగా కూడా పనిచేశారు. ఇప్పుడు తమ ఘనతల జాబితాలో గిన్నిస్ రికార్డును కూడా చేర్చుకున్నారు. రికార్డు ప్రయత్నానికి సంబంధించిన వీడియోలో, రెనాటో తన అభిమాన ఫుట్‌బాల్ జట్టు జెర్సీ ధరించి, నయారా చెంపపై వేగంగా ముద్దులు పెడుతుండగా, ఆమె చిరునవ్వుతో ఆస్వాదించడం కనిపించింది.
 
రెనాటోకు రికార్డులు సృష్టించడం కొత్తేమీ కాదు. అతను ఇప్పటికే పలు గిన్నిస్ రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. వేగంగా 10 పుస్తకాలను వరుసలో పెట్టి పడగొట్టడం, పాదాన్ని అత్యధికంగా తిప్పడం (పురుషుల విభాగంలో) వంటి రికార్డులు అతని ఖాతాలో ఉన్నాయి. ఈ తాజా విజయంతో బ్రెజిల్లో అత్యధిక ప్రపంచ రికార్డులు సాధించిన వ్యక్తిగా తాను నిలిచానని రెనాటో తెలిపాడు. అంతేగాక తన రికార్డుల ప్రయాణంలో ప్రియురాలు నయారా పేరు కూడా భాగం కావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రయత్నం చేసినట్లు చెప్పాడు.
 
టైక్వాండోలో బ్లాక్ బెల్ట్ హోల్డర్ అయిన రెనాటో, తనకు గెలవడం ఒక వ్యసనం లాంటిదని అంటాడు. తన రికార్డుల ద్వారా ఇతరులను వారి లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ప్రేరేపించాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపాడు. "నేను ఏడీహెచీ (అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్యాక్టివిటీ డిజార్డర్) తో బాధపడుతున్నాను. ఏడీహెచ్సీ ఉన్న వ్యక్తులు అనుకున్నది ఏదైనా సాధించగలరని నిరూపించాలనుకుంటున్నాను" అని రెనాటో పేర్కొన్నాడు. తన విజయాలు చూసి బ్రెజిల్లో మరింత మంది గిన్నిస్ రికార్డుల వైపు ఆకర్షితులవుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు. 
 
ఈ జంట ఇక్కడితో ఆగడం లేదు. నిమిషంలో అత్యధిక ముద్దుల రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం జపాన్కు చెందిన చెర్రీ యోషితాకే, కుమికో షిరటోరి పేరిట 277 ముద్దులతో ఈ రికార్డు ఉంది. తమకు ఈ రికార్డు కేవలం సంఖ్యల కోసం కాదని, తమ బంధం, సవాళ్లను స్వీకరించే తత్వం తదితర అంశాలను బలోపేరం చేసే చర్యలకు ఎంతగానో దోహదపడుతాయని పేర్కొంది.  
About Writer
ఠాగూర్

జానకమ్మ గారి మరణవార్త నా హృదయాన్ని ఎంతో కలచివేసింది: మెగాస్టార్ చిరంజీవి

జానకమ్మ గారి మరణవార్త నా హృదయాన్ని ఎంతో కలచివేసింది: మెగాస్టార్ చిరంజీవిVeteran playback singer S Janaki garu passed away, దక్షిణ భారత గానకోకిల ఎస్ జానకి (S Janaki) ఇకలేరు. వయసు సంబంధ సమస్యలు కారణంగా ఆమె కన్నుమూసినట్లు ఆమె మనవరాలు సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే తెలుగు సినీ ప్రముఖులు తమ సంతాపాలను తెలియజేసారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి పేర్కొంటూ.... నా సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో మరపురాని పాటలకు ఆమె తన అపురూపమైన గాత్రాన్ని అందించారు. మేము తెరపై పలికించిన ఎన్నో భావోద్వేగాలకు ప్రాణం పోసింది ఆమె స్వరమే.

Pawan Kalyan surgery: పవన్ కళ్యాణ్ కి మూడున్నర గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్స

Pawan Kalyan surgery: పవన్ కళ్యాణ్ కి మూడున్నర గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్సపవన్ కళ్యాణ్ కి మూడున్నర గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్స జరిగింది. రెండు భుజాలకీ రొటేటర్ కఫ్ ఇంజ్యూరీస్... తొలుత కుడి భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేశారు. 2016లో తగిలిన గాయాలకు తోడు... పోరాట యాత్ర నుంచి గత ఎన్నికల ప్రచారం వరకూ పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు చేతులుపట్టి లాగడంతో తీవ్రమైన రొటేటర్ కఫ్ ఇంజ్యూరీస్ అయ్యాయి. అని సోషల్ మీడియాలో ఆయన పోస్ట్ చేశారు.

అఖిల్ హిట్టు కొట్టాడు అని అందరూ అంటుంటే ఆనందంగా ఉంది

అఖిల్ హిట్టు కొట్టాడు అని అందరూ అంటుంటే ఆనందంగా ఉందిఅఖిల్ అక్కినేని హీరోగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్‌పి, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం ‘లెనిన్’. భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయిక. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ జూలై 10న గ్రాండ్‌గా విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ టాక్‌తో సక్సెస్ ఫుల్‌గా దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలో శనివారం చిత్ర యూనిట్ విజయోత్సవ వేడుకను నిర్వహించింది.

Ramya Krishna : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మి ప్రణతి పాత్రలో రమ్యకృష్ణ

Ramya Krishna : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మి ప్రణతి పాత్రలో రమ్యకృష్ణప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామినీ ఈఆర్ ను హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తూ టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రతన్ రిషి హీరోయిన్ సెంట్రిక్ కథతో "క్వీన్" మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వన్ సర్కిల్ ఫిలింస్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది‌. ఈ చిత్రంలో కాళకేయ ప్రభాకర్, అజయ్ ఘోష్ విలన్స్ గా నటిస్తున్నారు. డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్ హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్ మెంట్ చేశారు మేకర్స్.

ఏడుగురు మహిళల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ తో హ్యాపీ జర్నీ

ఏడుగురు మహిళల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ తో హ్యాపీ జర్నీరొటీన్ కమర్షియల్ సినిమాలకు భిన్నంగా మహిళల భావోద్వేగాలను ప్రధానంగా తీసుకుని రూపొందుతున్న చిత్రం 'హ్యాపీ జర్నీ'. ఏడు మంది మహిళల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలో అన్నపూర్ణమ్మ, ఆమని, యాంకర్ ఝాన్సీ, పాయల్ రాధాకృష్ణ, జినీషా అలిశెట్టి, రూపా శ్రీనివాస్, సునైనా ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.