ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం - ఐఆర్జీసీ కొత్త చీఫ్గా అహ్మద్ వాహిది
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు సంయుక్తంగా చేపట్టిన దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్ర స్థాయికి చేరాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ అత్యంత కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తన అత్యంత శక్తిమంతమైన సైనిక విభాగం ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్డ్స్ (ఐఆర్జీసీ)కి కొత్త కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా బ్రిగేడియర్ జనరల్ అహ్మద్ వాహిదిని ఎంపిక చేసింది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. శనివారం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో ఐఆర్జీసీ కమాండర్ మహ్మద్ పాక్పూర్ మరణించినట్టు వార్తలు వచ్చిన గంటల వ్యవధిలోనే ఈ నియామకం జరగడం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
కాగా, కొత్త ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిదికి సైన్యంలోనూ, ప్రభుత్వంలోనూ విశేష అనుభవం ఉంది. గతంలో ఆయన ఇరాన్ రక్షణ మంత్రిగా, అంతర్గత వ్యవహారాల శాఖామంత్రిగా కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ప్రస్తుత యుద్ధ వాతావరణంలో, వ్యూహరచనలో నిపుణుడైన వాహిదీ నియామకం ద్వారా సైనిక బలగాల్లో ఐక్యతను తీసుకురావాలని ఇరాన్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.