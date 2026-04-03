హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిపించేందుకు యత్నాలు.... 35 దేశాలకు ఆహ్వానం
ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాల యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇరాన్ తమ ప్రాదేశిక ప్రాంతంలోని హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేసింది. ఇంధన రవాణాల అత్యంత కీలకమైన ఈ జల రవాణా మార్గాన్ని మూసివేయడంతో అంతర్జాతీయంగా ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తి, ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దీంతో ఇరాన్ను బుజ్జగించి జలసంధి మార్గాన్ని తెరిపించేందుకు బ్రిటన్ నడుం బిగిచింది. ఇందుకోసం కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. ఈ సమావేశానికి భారత్ సహా 35 దేశాలను ఆహ్వానించింది. గురువారం వర్చువల్గా జరిగిన ఈ సమావేశానికి భారత్ విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ పాల్గొన్నారు.
భారత ఇంధన భద్రతకు హర్మూజ్ జలసంధి అత్యంత కీలకం. దేశం దిగుమతి చేసుకునే ముడి చమురులో 40 శాతం, ద్రవీకృత సహజ వాయువు (ఎల్ఎన్జీ)లో 50 శాతం, ద్రవీకృత పెట్రోలియం గ్యాస్ (ఎల్పీజీ)లో 80శాతానిపైగా ఈ మార్గం గుండానే రవాణా అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత నౌకల రాకపోకలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ఇరాన్తో పాటు ఇతర సంబంధిత దేశాలతో చర్చిస్తున్నామని భారత విదేశాంగ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ చర్చల ఫలితంగానే గత కొన్ని రోజుల్లో ఆరు భారత నౌకలు సురక్షితంగా జలసంధిని దాటగలిగాయని ఆయన వివరించారు.
ఇదిలావుంటే, ఈ సంక్షోభంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనూహ్యంగా మాట మార్చారు. గతంలో జలసంధిని తెరిపించడం తన ప్రాధాన్యత అని చెప్పిన ఆయన, బుధవారం తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ప్లేటు ఫిరాయించారు. "మీ చమురు మీరే తెచ్చుకోండి. మీ కోసం మీరు పోరాడటం నేర్చుకోండి. అమెరికా ఇకపై మీకు సహాయం చే" అంటూ యూకే వంటి మిత్రదేశాలకు ఆయన సూచించారు. దీంతో బ్రిటన్ ముందుకు వచ్చి ఇతర దేశాలతో కీలక సమావేశం నిర్వహించింది.