మహిళతో వివాహేతర సంబంధం - రూ.29 కోట్ల నిధుల దుర్వినియోగం - అరెస్టు
థాయ్లాండ్లో ఓ బౌద్ధ మఠాధిపతి పాడుపనికి పాల్పడ్డాడు. ఓ మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉంటూనే రూ.29 కోట్ల మేరకు నిధులను స్వాహా చేశాడు. ఈ క్రమంలో మహిళతో సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియోలు బయటపడటంతో పోలీసులు ఆయనను అరెస్టు చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
థాయ్లాండ్లోని చారిత్రక నగరమైన అయుత్తయాలోని 14వ శతాబ్దపు వాట్ ఫుట్జెసావన్ రాయల్ టెంపుల్ మాజీ మఠాధిపతి ఫ్రా వచిరయాన్ వి (66) ఓ మహిళతో సన్నిహితంగా ఉంటూనే నిధులను భారీగా దుర్వినియోగం చేసినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో దర్యాప్తు అధికారులు సెప్టెంబరు 10న ఆలయంలోని ఆయన నివాసంపై దాడి చేసి అరెస్టు చేశారు. రెండేళ్లుగా ఆలయ పునరుద్ధరణ, పవిత్ర వస్తువుల అమ్మకాల కోసం వచ్చిన విరాళాలను ఫ్రా వచిరయాన్ ఆలయ ఖాతాలో జమ చేయలేదని పోలీసులు తెలిపారు.
20కి పైగా నకిలీ రశీదులు సృష్టించి, సుమారు 100 మిలియన్ బాత్ల (రూ.29 కోట్లు) నిధులను వ్యక్తిగత అవసరాలకు వాడుకున్నారని దర్యాప్తు అధికారి పట్టనసాక్ బుఫ్ఫసువాన్ వెల్లడించారు. "ఆలయానికి వచ్చిన విరాళాల్లో ఒక్క బాత్ కూడా అధికారిక ఖాతాలోకి చేరలేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ కేసులో ఆయనకు సహకరించిన పున్యవీ రుంగుయాంగ్ (47) అనే మహిళను కూడా అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆమె ఖాతాల ద్వారా నిధులను మళ్లించి మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దాడి సమయంలో ఫ్రా వచిరయాన్, పున్యవీ తమ నివాసంలో సన్నిహితంగా ఉన్న దృశ్యాలు అక్కడి సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యాయి. బ్రహ్మచర్యం పాటించాల్సిన సన్యాసి ఇలా ప్రవర్తించడం థాయ్ బౌద్ధ సంఘంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. దీంతో ఆయనను వెంటనే సన్యాసం నుంచి తొలగించారు.