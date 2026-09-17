చైనా అధ్యక్షుడికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్... ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్?
న్యూఢిల్లీలో జరిగిన 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు తర్వాత చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్రమైన ప్రచారం జరుగుతోంది. సదస్సు మధ్యలో ఆయన సొమ్మసిల్లి పడిపోయారని, ఆ తర్వాత తీవ్రమైన బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు గురయ్యారని వదంతులు వ్యాపించాయి. అయితే, ఈ ఆరోపణలకు ఎలాంటి అధికారిక ధ్రువీకరణ లేదు. చైనాలో ప్రవాస జీవితం గడుపుతున్న విపక్ష నేత వాన్జుకీ క్సీ ఈ ప్రచారానికి తెరలేపడంతో ఇది అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.
తన సోషల్ మీడియా పోస్టులో వానజున్ క్సీ పలు ఆరోపణలు చేశారు. సదస్సులో అస్వస్థతకు గురైన జీ జిన్పింగ్కు ఆయన వ్యక్తిగత వైద్య బృందం అత్యవసర చికిత్స అందించిందని, భారత్లోని ఆసుపత్రిలో చేరితే విషయం. బయటకు పొక్కుతుందని భయపడి పర్యటనను అర్థాంతరంగా ముగించుకుని ప్రత్యేక విమానంలో చైనాకు తిరిగి వెళ్లారని పేర్కొన్నారు. బీజింగ్ దిగిన వెంటనే ఆయనను హెలికాప్టరులో నేరుగా మిలిటరీ ఆసుపత్రికి తరలించారని, అక్కడ ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ కు శస్త్రచికిత్స జరిగిందని, ప్రస్తుతం ఆయన ఐసీయూలో ఉన్నారని క్సీ ఆరోపించారు.
అయితే, ఈ ప్రచారానికి, అధికారిక రికార్డులకు ఏమాత్రం పొంతన లేదు. చైనా విదేశాంగ శాఖ ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారమే, సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో జిన్పింగ్ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. సెప్టెంబరు 12వ తేదీన న్యూఢిల్లీకి చేరుకుని, తొలి సెషన్లో ప్రసంగించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. 13న రెండో సెషన్లోనూ పాల్గొని, మధ్యాహ్నం ఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరారు. భారత ఉన్నతాధికారులు ఆయనకు విమానాశ్రయంలో వీడ్కోలు పలికారు.
మరోవైపు, సదస్సు ముగిసిన తర్వాత కూడా జిన్పింగ్కు సంబంధించిన అధికారిక కార్యక్రమాలపై చైనా ప్రభుత్వ మీడియా కథనాలు ప్రచురిస్తూనే ఉంది. ఈ వదంతులు కేవలం ఒక రాజకీయ ప్రత్యర్థి నుంచి వచ్చినవేనని, వీటికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్' సైతం 'కమ్యూనిటీ నోట్స్' జతచేసింది. ఇప్పటివరకు, జిన్పింగ్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వస్తున్న వార్తలు కేవలం ఊహాగానాలేనని, అధికారిక దౌత్య రికార్డులతో అవి సరిపోలడం లేదని స్పష్టమవుతోంది.