పురుషులు గర్భందాల్చుతారా? భారత సంతతి వైద్యురాలికి వింత అనుభవం
అమెరికా సెనెట్లో అబార్షన్ మాత్రల భద్రతపై జరిగిన చర్చ అనూహ్యంగా బయోలాజికల్ జెండర్ చర్చకు దారితీసింది. భారత సంతతికి చెందిన ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ నిషా వర్మను రిపబ్లికన్ సెనెటర్ జోష్ హాలీ పురుషుల గర్భందాల్చగలరా అని పదేపదే ప్రశ్నించారు. ఈ ప్రశ్నకు ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం దానికి సెనెటర్ ప్రతిస్పందన ఇపుడు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
చర్చ సందర్భంగా డాక్టర్ నిషా వర్మ మాట్లాడుతూ గర్భందాల్చిన వ్యక్తులు అని సంబోధించారు. దీనికి అభ్యంతరం తెలిపిన సెనేటర్ హోలీ మీరు వ్యక్తులు అంటున్నారు. అంటే పురుషులు కూడా గర్భం దాల్చగలరని మీ ఉద్దేశమా అని అడిగారు. దీనికి డాక్టర్ నిషా స్పందిస్తూ, మీరు ఈ ప్రశ్నను ఏ ఉద్దేశ్యంతో అడుగుతున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నేను రకరకాల గుర్తింపును ఉన్న రోగులకు చికిత్స అదిస్తుంటారు అని సమాధానమిచ్చారు.
సెనెటర్ హానీ ఈ విషయాన్ని ఇక్కడితో వదలకుండా.. ఇది రాజకీయ ప్రశ్నకాదు.. కేవలం జీవశాస్త్రపరమైన వాస్తవం. అవును లేదా కాదు అని చెప్పండి అని పట్టుబట్టారు. దీనికి డాక్టర్ నిషా బదులిస్తూ, ఇటువంటి అవును కాదు ప్రశ్నలు కేవలం రాజకీయ సాధనాలుగా మారుతున్నాయని, వైద్య శాస్త్రంలోని సంక్లిష్టతను ఇవి విస్మరిస్తాయని పేర్కొన్నారు. దీనిపై సెనేటర్ తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, పురుషులు గర్భం దాల్చలేరనే కనీస వాస్తవాన్ని అంగీకరించని మీ సాక్ష్యాన్ని మేం ఎలా నమ్మాలి అని ప్రశ్నించారు.