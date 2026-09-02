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  4. CCTV Captures Indian Woman Placing Lamp on Melbourne Street, Sparks Black Magic Fears
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (17:11 IST)

Melbourne Street: మెల్‌బోర్న్ స్ట్రీట్‌లో దీపం పెట్టిన మహిళ.. వీడియో వైరల్

Indian Woman Placing Lamp
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (17:11 IST)
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Indian Woman Placing Lamp
మెల్‌బోర్న్ పశ్చిమ శివారు ప్రాంతమైన టార్నీట్‌లోని నోస్లీ అవెన్యూలో ఉన్న ఒక కూడలి వద్ద, ఒక మహిళ చిన్న దీపాన్ని ఉంచుతున్న దృశ్యాలున్న వీడియో విమర్శలకు దారితీసింది. శనివారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డయ్యాయి. ఆ వీడియోలో, సదరు మహిళ దీపాన్ని తీసుకుని వచ్చి కూడలి వద్ద రోడ్డు మధ్యలో ఉంచడం కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఆమెతో పాటు ఒక వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు. 
 
సీసీటీవీ దృశ్యాలను చూసిన స్థానిక నివాసి గుర్జీత్, ఈ ఘటనపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఆ వీడియోను స్థానిక వార్తా సంస్థ విండ్‌హామ్ టీవీతో పంచుకున్నారు. ఇది ఏదైనా ఆచారానికి సంబంధించిన పని అయి ఉండవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు, అలాగే దీని వెనుక క్షుద్ర పూజలు లేదా చేతబడి వంటివి ఏమైనా ఉండవచ్చనే అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 
 
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చనీయాంశమైంది. చాలా మంది నెటిజన్లు ఈ చర్యను విమర్శించడమే కాకుండా, ఇలాంటి ఘటనలు భారతీయ సమాజంపై ప్రతికూల అభిప్రాయాన్ని కలిగించవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ఆ మహిళ రోడ్డుపై దీపాన్ని ఎందుకు ఉంచిందనే దానికి ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. 
 
ఈ ఘటనకు చేతబడి లేదా మరేదైనా రహస్య ఆచారంతో సంబంధం ఉందని నిర్ధారించే ఆధారాలు ప్రస్తుతం ఏమీ లేవు. రోడ్డు మధ్యలో ఇలాంటి వస్తువులను ఉంచడం వల్ల వాహనదారులు, పాదచారులకు భద్రతాపరమైన ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉన్నందున, స్థానికులు దీనిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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