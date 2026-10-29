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  4. Chaos on camera: Armenia MPs trade blows as parliament erupts into mass brawl
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (18:39 IST)

అర్మేనియాలో చితక్కొట్టుకున్న ఎంపీలు... లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేసిన స్పీకర్

Armenian Parliament Turns Fight Club
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (18:39 IST)
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అర్మేనియా దేశంలో పార్లమెంట్ సభ్యులు చితక్కొట్టుకున్నారు. ఆ దేశ పార్లమెంట్ వేదికగా ఈ అనూహ్య ఘనట చోటుచేసుకుంది. అధికార సివిల్ కాంట్రాక్ట్ పార్టీ, ప్రతిపక్ష స్ట్రాంగ్ అర్మేనియా కూటమికి చెందిన ఎంపీల మధ్య మొదలైన వాగ్వాదం.. క్రమంగా తోపులాటగామారి చివరకు పెద్ద ఎత్తు ఘర్షణకు దారితీసింది. చట్టసభ సభ్యులు ఒకరిపై ఒకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకున్నారు. కాళ్లతో తన్నుకున్నారు. చేతులతో ఇరకుమ్ముకున్నారు. ఈ దృశ్యాలన్నీ లైవ్‌లో ప్రసారం కావడం గమనార్హం. నేషనల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ రూబెన్ రుబిన్యన్ సైతం పార్లమెంట్‌లో ఏం జరుగుతుందో ప్రజలకు తెలియాలంటూ ఎంపీలు తన్నుకునే దృశ్యాలను లైవ్ టెలికాస్ట్ నిలుపుదల చేయబోమని ప్రకటించడం గమనార్హం.  
 
అధికార  సివిల్ కాంట్రాక్ట్ ఎంపీ టారోనే చఖోయన్ పార్లమెంట్‌లో ప్రసంగిస్తూ ప్రతిపక్ష సభ్యులు, మాజీ అధ్యక్షుడు రాబర్ట్ కోచార్యన్ అనుచరులపై తీవ్రస్థాయిలో అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రతిపక్ష నేత నరేక్ కరపెట్యాన్ వాగ్వాదానికి దిగడంతో ఈ ఘర్షణ మొదలైనట్టు సమాచారం. పార్లమెంట్ హాల్‌లో మొదలైన వివాదం, ఆ తర్వాత కారిడాల్‌లోకి కూడా విస్తరించింది. దీంతో అధికార, విపక్ష ఎంపీలు ఒకరిపై ఒకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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