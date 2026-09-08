అడ్వెంచర్ పార్కులో చికెన్ పెడుతూ మొసలికి చిక్కిన కేర్టేకర్ (వీడియో)
అడ్వెంచర్ పార్కులో మొసలికి చికెన్ పెడుతూ ప్రమాదవశాత్తు కేర్టేకర్ దానికి చిక్కాడు. ఈ ఘటన పపువా న్యూగినియాలో చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పపువా న్యూగినియా రాజధాని పోర్ట్ మోర్స్బీలోని అడ్వెంచర్ పార్క్లో శనివారం ఓ మొసలికి ఆహారం పెట్టడానికి కేర్ టేకర్ దాని వద్దకు వెళ్లాడు. వెంటనే అది అతడి కాళ్లను నోట కరుచుకుని నీళ్లలోకి లాగడానికి యత్నించింది. భయంతో అతడు కొలను గట్టును పట్టుకుని కేకలు వేశాడు. దీంతో ఇతర సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకుని కేర్టేకర్ను కాపాడటానికి గంట పాటు ప్రయత్నించారు. అయినప్పటికీ మొసలి అతడిని నడుము భాగం వరకు నోట కరుచుకుంది.
దీంతో కేర్టేకర్ ప్రాణాలు రక్షించేందుకు మరోమార్గం లేకపోవడంతో మొసలిపై కాల్పులు జరపడంతో అది మరణించింది. ఆ వెంటనే కేర్ టేకర్ను మొసలి నుంచి రక్షించి హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే అది ఓ కాలు తినేసినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే, బాధితుడు కూడా చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.