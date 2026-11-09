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  4. China denies spying on Nvidia CEO Jensen Huang, calls allegations baseless
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 9 November 2026 (17:27 IST)

ఎన్వీడియా చీఫ్‌పై గూఢచర్యం ఆరోపణలు - మా దేశంపై కుట్ర : చైనా ధ్వజం

Alice Huang - Jensen Huang
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (17:27 IST)
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ఎన్వీడియా చీఫ్ జెన్సన్ హువాంగ్ - అలెస్ హువాంగ్ వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అలెస్ హువాంగ్‌పై చైనా గూఢచారి ముద్ర వేశారు. ఈ వార్తలు అంతర్జాతీయంగా కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జెన్సన్ హువాంగ్‌ను ఇరికించేందుకు చైనా గూఢచర్య కుట్ర పన్నిందన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే.. వీటిని చైనా ఖండించింది. ఈ ఆరోపణలు నిరాధారమైనవని, బీజింగ్‌పై బురద చల్లేందుకే ఇలాంటి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి జియాకున్‌ స్పష్టం చేశారు.
 
చైనా కోసం సమాచారం సేకరిస్తున్నట్లు అమెరికా నిఘా వర్గాలు నిర్ధారించిన ఓ వాణిజ్య అధికారితో తనకు సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నట్లు ఎన్విడియా బోర్డు ముందు జెన్సన్‌ హువాంగ్ అంగీకరించినట్లు ‘ది న్యూయార్క్ టైమ్స్’ ఓ కథనాన్ని వెలువరించింది. ఈ వ్యవహారంపై విచారణ ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఎన్విడియా ప్రకటించిందని తెలిపింది. 
 
అడ్వాన్స్‌డ్ చిప్‌లను చైనాకు అక్రమంగా తరలిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అలిస్ హువాంగ్ అనే చైనా పౌరురాలితో జెన్సన్ హువాంగ్ సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉన్నారని, ఆమె బీజింగ్‌కు గూఢచారిగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఇటీవల ఇదే వార్తాసంస్థ ప్రచురించిన ఓ కథనాన్ని చైనా ఇప్పటికే ఖండించింది.
 
మరోవైపు.. చైనా మీడియా ప్రస్తుతం అలిస్ హువాంగ్‌తో జెన్సన్‌ హువాంగ్ తన సంబంధాన్ని అంగీకరించిన అంశంపైనే ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది. అధికారిక మీడియా సంస్థలు కూడా ప్రభుత్వ వాదననే సమర్థిస్తున్నాయి. జెన్సన్‌పై గూఢచర్య ఆరోపణలకు సంబంధించి వచ్చిన కథనాలు.. అమెరికా- చైనా సంబంధాలను అస్థిరపరిచే లక్ష్యంతో ఉన్నాయని పేర్కొన్నాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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