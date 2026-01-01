గురువారం, 1 జనవరి 2026
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 1 జనవరి 2026 (13:06 IST)

చైనాలో సంతానోత్పత్తి పెరుగుదల కోసం తంటాలు.. కండోమ్స్‌పై పన్ను పోటు

condome
డ్రాగన్ కంట్రీ చైనాలో జనాభా సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. ముఖ్యంగా యువతరం తగ్గిపోతుండగా వృద్ధుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. దీనికితోడు చైనా ప్రజలు కుటుంబ నియంత్రణ పాటిస్తుండటం కూడా సంతానం తగ్గుదలకు ఓ కారణంగా ఉంది. దీంతో సంతానం పెరుగుదలకు చైనా పాలకులు చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులోభాగంగా, కండోమ్ సహా గర్భ నిరోధక సాధనాలు, ఔషధాలు వాడకుండా చూసేందుకు వీలుగా వాటిపై 13 శాతం పన్ను విధించింది. ఈ పన్ను పోటు కొత్త సంవత్సరం రోజైన జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచే అమల్లోకిరానుంది. 
 
వృద్ధ జనాభా పెరిగిపోతుండటం, ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగమనంలో కొనసాగుతుండటం వంటి పరిస్థితుల్లో యువత పెళ్లి చేసుకొని, పిల్లల్ని కనేలా చైనా ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలను ప్రకటిస్తోంది. ఈ క్రమంలో గర్భనిరోధక సాధనాలు సహా పలు వస్తువులపై 13 శాతం పన్ను విధిస్తూ విలువ ఆధారిత పన్ను చట్టాన్ని ఇప్పటికే సవరించింది.
 
నిజానికి డ్రాగన్ కొన్ని ద
శాబ్దాల పాటు కుటుంబ నియంత్రణను కఠినంగా అమలుచేసింది. దాంతో ఈ ఉత్పత్తులపై 1993 నుంచి పన్ను మినహాయింపు కొనసాగింది. ఇటీవల దానిని ఎత్తివేసిన ప్రభుత్వం.. తాజాగా కొత్త పన్నును అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఇప్పటికే పిల్లల సంరక్షణ సేవలు (నర్సరీ నుంచి కిండర్‌గార్టెన్స్‌ వరకు), వృద్ధుల సంరక్షణ, వికలాంగుల సేవలు, వివాహ సంబంధిత సేవలపై పన్ను మినహాయింపును ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. 
 
పిల్లల పెంపకంలో అత్యంత ఖరీదైన దేశాల్లో చైనా ఒకటి. 18 ఏళ్ల వరకు పెంచేందుకు సరాసరి 76 వేల డాలర్లు (రూ.68లక్షలు) ఖర్చు అవుతున్నట్లు అంచనా. దీంతో అనేకమంది చైనా దంపతులు పిల్లల్ని కనేందుకు వెనకాడుతున్నారు. యువతలో ఈ వైఖరిని తగ్గించేందుకు ఈ చర్యలన్నీ తీసుకుంటుంది. కాగా.. చైనా సీడీసీ ప్రకారం గత ఇరవై ఏళ్లతో పోలిస్తే ఇటీవల స్థానికంగా ఎయిడ్స్‌ కేసుల సంఖ్య పెరిగింది. ఇలాంటి తరుణంలో కండోమ్‌ల ధరలు పెంచడం ప్రతికూల ఫలితాలకు దారితీస్తుందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. 

మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానిని : హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి

మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానిని : హీరో నవీన్ పోలిశెట్టితాను మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానినని హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి అన్నారు. నవీన్ హీరోగా, దర్శకుడు మారి తెరకెక్కించిన చిత్రం అనగనగా ఒక రాజు. ఈ నెల 14వ తేదీన విడుదలకానుంది. మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, అనగనగా ఒక రాజు పెళ్లి రిసెప్షన్ పేరుతో ఓ ఈవెంట్‌ను మేకర్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో మీడియా మిత్రులు అడిగిన ప్రశ్నకు నవీన్ పోలిశెట్టి సమాధానమిచ్చారు.

శివాజీ గారు అలా మాట్లాడితే విజిల్స్, చప్పట్లు కొట్టారు, వాళ్లనేం చేయాలి?: నవదీప్ ప్రశ్న

శివాజీ గారు అలా మాట్లాడితే విజిల్స్, చప్పట్లు కొట్టారు, వాళ్లనేం చేయాలి?: నవదీప్ ప్రశ్ననటుడు శివాజీ మాట్లాడేటప్పుడు మీరు కూడా స్టేజిపైనే వున్నారు కదా, ఎందుకు ఆపలేదు అంటూ కొందరు నటుడు నవదీప్‌ను ప్రశ్నించారు. దానికి ఆయన స్పందిస్తూ... సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆయన 30 ఏళ్ల సీనియర్. ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు మనం మధ్యలో కల్పించుకుని ఏమని అంటాము. స్టేజి పైన ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అప్పటికప్పుడు ఎలా స్పందించగలను. క్లాసులో టీచర్ ఒక విషయం గురించి చెబుతున్నప్పుడు పక్కవాడు ఏదో మాట్లాడుతాడు. దాని గురించి మనం వెంటనే చెప్పలేము కదా. ఆ తర్వాత మన అభిప్రాయాన్ని చెప్తాం.

Spirit update: ప్రభాస్ నూతన చిత్రం స్పిరిట్ నుంచి కొత్త పోస్టర్

Spirit update: ప్రభాస్ నూతన చిత్రం స్పిరిట్ నుంచి కొత్త పోస్టర్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ తాజాగా రాజా సాబ్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇక నూతన సంవత్సర కానుకగా స్పిరిట్ సినిమా గురించి చిత్ర దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ఓ న్యూస్ ను విడుదల చేశారు. సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో స్పిరిట్ స్టిల్ ను పోస్ట్ చేశారు. గాయాలతో ప్రభాస్ వీపు చేతులకు కట్టుకున్న పోస్టర్ తోపాటు నాయిక తృప్తి డిమ్రి సిగరెట్ వెలిగిస్తున్న స్టిల్ అది. అభిమానులకు కొత్త ఏడాది వార్తగా దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు.

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ లో కొత్త ఏడాది సినిమా ప్రకటన

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ లో కొత్త ఏడాది సినిమా ప్రకటనపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి నూతన సంవత్సర కానుకగా జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ ను స్థాపించి సినిమా తీయనున్నట్లు రామ్ తాల్లూరి వెల్లడించారు. జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి. లీడ్ IT కార్ప్, ఫ్లై జోన్ ట్రామ్పోలిన్ పార్క్, మరియు రామ్ ఇన్నోవేషన్స్, SRT ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌లో వ్యవస్థాపకుడు & డైరెక్టర్ అయిన రామ్ తాల్లూరి నేడు సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు.

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం కెరీర్‌ను మలుపుతిప్పంది : అనిల్ రావిపూడి

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం కెరీర్‌ను మలుపుతిప్పంది : అనిల్ రావిపూడితన సినీ కెరీర్‌ను సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం మలుపుతిప్పిందని దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఆయన తెరకెక్కించిన చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. జనవరి 12వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రంలోని పాటల్లో ఒకటైన ఏంటి బాసు సంగతీ.. అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి అంటూ సాగే పాటను తాజాగా విడుదల చేశారు.

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలు

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలుదాల్చిన చెక్క. వంట ఇంటిలో వుండే మసాలా దినుసుల్లో ఇది ఒకటి. దీనితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైన వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. పొట్ట దగ్గర కొవ్వును కరిగించాలంటే కప్పు నీటిని వేడిచేసి అందులో అరటీస్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి చల్లబరిచి దానికి తేనె కలిపి తీసుకుంటుండాలి. దాల్చిన చెక్క ఆకలిని తగ్గించడమే కాకుండా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడం చేస్తుంది. జీవక్రియను వేగవంతం చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దాల్చిన చెక్క, శొంఠి, ఏలుకలు, సైంధవ లవణ చూర్ణాలను గోరువెచ్చని నీటితో తాగుతుంటే అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతాయి.

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రం

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రంమానవ ఆరోగ్యానికి కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తున్నాయంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటిపై నిషేధం విధించింది. 100 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో పెయిన్ కిల్లర్ ఔషధం అయిన నిమెసులైడ్ కలిగిన ఔషధ తయారీ, అమ్మకం, పంపిణీని కేంద్రం నిషేధించింది. ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్(ICMR) సిఫార్సు, డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డు(DTAB)తో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం, 1940లోని సెక్షన్ 26A కింద ఈ నిషేధం విధించబడింది. ఇది వెంటనే అమలులోకి వస్తుందని తెలిపింది.

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?వెల్లుల్లిని తినాలంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. కొందరికి ఆ వాసన అంటే ఇష్టం వుండదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఖాళీ కడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకుంటే ఆరోగ్యం వారి సొంతం అవుతుంది. సులభంగా బరువు తగ్గుతారు. ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల అజీర్ణం దరిచేరకుండా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్య నుండి బయటపడటానికి వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది. మొటిమలు, యాక్నె, నల్లమచ్చలు, చర్మం మెరవాలన్నా పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండింటిని తీసుకుని వాటిని బాగా నూరి గోరువెచ్చటి నీళ్లల్లో ఆ గుజ్జును కలుపుకుని ఉదయాన్నే తాగితే మంచిది.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.
