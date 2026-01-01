చైనాలో సంతానోత్పత్తి పెరుగుదల కోసం తంటాలు.. కండోమ్స్పై పన్ను పోటు
డ్రాగన్ కంట్రీ చైనాలో జనాభా సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. ముఖ్యంగా యువతరం తగ్గిపోతుండగా వృద్ధుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. దీనికితోడు చైనా ప్రజలు కుటుంబ నియంత్రణ పాటిస్తుండటం కూడా సంతానం తగ్గుదలకు ఓ కారణంగా ఉంది. దీంతో సంతానం పెరుగుదలకు చైనా పాలకులు చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులోభాగంగా, కండోమ్ సహా గర్భ నిరోధక సాధనాలు, ఔషధాలు వాడకుండా చూసేందుకు వీలుగా వాటిపై 13 శాతం పన్ను విధించింది. ఈ పన్ను పోటు కొత్త సంవత్సరం రోజైన జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచే అమల్లోకిరానుంది.
వృద్ధ జనాభా పెరిగిపోతుండటం, ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగమనంలో కొనసాగుతుండటం వంటి పరిస్థితుల్లో యువత పెళ్లి చేసుకొని, పిల్లల్ని కనేలా చైనా ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలను ప్రకటిస్తోంది. ఈ క్రమంలో గర్భనిరోధక సాధనాలు సహా పలు వస్తువులపై 13 శాతం పన్ను విధిస్తూ విలువ ఆధారిత పన్ను చట్టాన్ని ఇప్పటికే సవరించింది.
నిజానికి డ్రాగన్ కొన్ని ద
శాబ్దాల పాటు కుటుంబ నియంత్రణను కఠినంగా అమలుచేసింది. దాంతో ఈ ఉత్పత్తులపై 1993 నుంచి పన్ను మినహాయింపు కొనసాగింది. ఇటీవల దానిని ఎత్తివేసిన ప్రభుత్వం.. తాజాగా కొత్త పన్నును అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఇప్పటికే పిల్లల సంరక్షణ సేవలు (నర్సరీ నుంచి కిండర్గార్టెన్స్ వరకు), వృద్ధుల సంరక్షణ, వికలాంగుల సేవలు, వివాహ సంబంధిత సేవలపై పన్ను మినహాయింపును ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
పిల్లల పెంపకంలో అత్యంత ఖరీదైన దేశాల్లో చైనా ఒకటి. 18 ఏళ్ల వరకు పెంచేందుకు సరాసరి 76 వేల డాలర్లు (రూ.68లక్షలు) ఖర్చు అవుతున్నట్లు అంచనా. దీంతో అనేకమంది చైనా దంపతులు పిల్లల్ని కనేందుకు వెనకాడుతున్నారు. యువతలో ఈ వైఖరిని తగ్గించేందుకు ఈ చర్యలన్నీ తీసుకుంటుంది. కాగా.. చైనా సీడీసీ ప్రకారం గత ఇరవై ఏళ్లతో పోలిస్తే ఇటీవల స్థానికంగా ఎయిడ్స్ కేసుల సంఖ్య పెరిగింది. ఇలాంటి తరుణంలో కండోమ్ల ధరలు పెంచడం ప్రతికూల ఫలితాలకు దారితీస్తుందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.