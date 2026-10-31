చైనాలో అమ్మాయిల కొరత...జీవిత భాగస్వామి కోసం విదేశాల వైపు చూపు
డ్రాగన్ కంట్రీ చైనాలో అమ్మాయిల కొరత నానాటికీ పెరిగిపోతోంది. దీంతో చైనా యువకులు వివాహం చేసుకునేందుకు విదేశీ యువతుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇందుకోసం తీవ్రమైన నేరాలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా, యువతుల అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్నారు.
చైనాలో పెళ్లికాని యువకుల సంఖ్య పెరిగిపోవడంతో, జీవిత భాగస్వామి కోసం విదేశాల వైపు చూస్తున్న వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని సరిహద్దులు దాటిన పెళ్లిళ్ల స్కామ్ల పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ వ్యవహారంలో చైనా యువకులు ఆర్థికంగా మోసపోతుండగా, విదేశీ మహిళలు మానవ అక్రమ రవాణాకు గురవుతున్నారని ఒక నివేదిక వెల్లడించింది.
చైనాలో దశాబ్దాలుగా కొనసాగిన 'ఒకే బిడ్డ' విధానం, కొడుకులే కావాలన్న ధోరణి దేశ జనాభాలో తీవ్ర అసమతౌల్యతకు దారితీసింది. ఫలితంగా, కోట్ల సంఖ్యలో పురుషులు పెళ్లికి సరిపడా మహిళలు లేకుండా పోయారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ, తక్కువ ఆదాయ వర్గాల యువకులు పెళ్లి చేసుకోవడం కష్టంగా మారింది. దేశంలో వివాహాల నమోదు కూడా గణనీయంగా తగ్గి, ఇటీవల 61 లక్షలకు పడిపోయింది.
ఈ పరిస్థితులను ఆసరాగా చేసుకుని అక్రమ మ్యాట్రిమోనియల్ నెట్వర్క్స్ పుట్టుకొస్తున్నాయి. మెకాంగ్ న్యూస్ నివేదిక ప్రకారం, మయన్మార్, వియత్నాం, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ వంటి ఆగ్నేయాసియా దేశాలతో పాటు ఆఫ్రికా, మాజీ సోవియట్ యూనియన్ దేశాల నుంచి మహిళలను ఎరగా వేస్తున్నారు. చైనా యువకులకు విదేశీ వధువులను చూపిస్తామని చెప్పి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు నకిలీ పెళ్లి వేడుకలు, దొంగ పత్రాలతో మోసం చేసి, డబ్బు చేతులు మారగానే వధువు అదృశ్యమవుతోంది.