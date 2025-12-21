తిండిబోతు ప్రియురాలి కోసం వెచ్చించిన ఖర్చులు ఇప్పించండి... కోర్టుకెక్కిన ప్రియుడు
చైనాలో ఓ యువకుడు తన మాజీ ప్రియురాలిపై దావా వేశాడు. తిండిబోతు ప్రియురాలి కోసం ఖర్చు చేసిన మొత్తాన్ని ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కోర్టుకెక్కాడు. తనతో రిలేషన్లో ఉన్న సమయంలో ఆమె కోసం ఖర్చు చేసిన మొత్తం ఖర్చులు ఇప్పించాలని దావావేశాడు.
అయితే, రిలేషన్లో ఉన్న సమయంలో పెట్టిన ఖర్చు, కొనిచ్చిన వస్తువులతో ఇరువురూ భావోద్వేగ బంధాన్ని కలిగివుంటారని గుర్తుచేస్తూ ఆ సొమ్ము తిరిగి ఇవ్వమనడం సరికాదని పేర్కొంటూ ఆ పిటిషన్ను కోర్టు కొట్టివేసింది. అయితే, బ్రైడ్ ప్రైస్ కింద యువకుడి తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన సొమ్ములో సగం తిరిగి ఇవ్వాలని మాజీ ప్రియురాలిని కోర్టు ఆదేశించింది.
ఈ వింత ఘనట నార్త్ ఈస్ట్రర్న్ చైనా హిలోంజియాంగ్ రాష్ట్రంలోని ఓ మారుమూల గ్రామానికి చెందిన హె అనే యువకుడికి, వాంగ్ అనే యువతితో మాట్రిమోని యాప్లో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆపై ఇరువురూ కొంతకాలం రిలేషన్లో ఉన్నారు. ఆ సమయంలో హే తల్లిదండ్రులకు చెందిన హోటల్లో వాంగ్ పనిచేసింది. ఆ తర్వాత హె, వాంగ్ నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. నిశ్చితార్థ సమయంలో సంప్రదాయం ప్రకారం హె తల్లిదండ్రులు బ్రైడ్ ప్రైస్ కింద 20 వేల యువాన్ల వాంగ్కు ఇచ్చారు.
అయితే, ఆరు నెలలు కలిసివున్నాక వాంగ్ తీరుతో విసిగిపోయిన హె పెళ్ళి రద్దు చేసుకున్నాడు. వాంగ్కు పనికన్నా తిండిపైనే ఎక్కువ శ్రద్ధ ఉండేదని, తరచూ షాపింగ్ చేస్తూ తన డబ్బుతో పలు దుస్తులు, ఇతరాత్రా వ్యక్తిగత వస్తువులను కొనుగోలు చేసిందని హె ఆరోపించాడు. ఇందుకు 30 వేల యువాన్లు ఖర్చు అయిందని, బ్రైడ్ ప్రైస్గా ఇచ్చిన 20 వేల యునాన్లు కలిపి మొత్తం 50 వేల యువాన్లు తిరిగి ఇప్పించాలని కోర్టులో దావా వేశాడు.
ఈ పిటిషన్ను విచారించిన కోర్టు ప్రియురాలి కోసం పెట్టిన ఖర్చు పట్ల సెంటిమెంటల్గా విలువ ఉంటుందని, ఆ సొమ్మును తిరిగివ్వమనడం సరికాదని జడ్జి పేర్కొంటూ ఆ పిటిషన్ను కొట్టివేశారు. అయితే, బ్రైడ్ ప్రైస్గా ఇచ్చిన 20 వేల యువాన్లలో సగం సొమ్ము తిరిగి ఇవ్వాలని ఆదేశించారు.