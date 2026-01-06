ఇక్కడే.. మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా.. ట్రంప్కు కొలంబియా అధ్యక్షుడు సవాల్
వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో నిర్బంధ చర్యను పలు ప్రపంచ దేశాలు ముక్తకంఠంతో ఖండిస్తున్నాయి. ఈ దేశాల్లో కొలంబియా కూడా ఉంది. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు గుప్తావో పెట్రో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్కు ఓ హెచ్చరిక చేశారు. నన్ను తీసుకెళ్లండి.. ఇక్కడే మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా అంటూ గతంలో మదురో సవాల్ చేసినట్టుగానే పెట్రో కూడా బహిరంగ సవాల్ విసిరారు.
అదేసమయంలో వెనెజువెలా దేశంపై దాడిని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. కొలంబియాపై అమెరికా సైనిక చర్య చేపడితో తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. తమ రైతులపై అమెరికా బాంబులు వేస్తే పర్వత ప్రాంతాల్లో వేలాది మంది గెరిల్లాలు ఉద్యమిస్తారు. దేశంలో అనేక మంది అభిమానించే అధ్యక్షుడిని నిర్బంధిస్తే ప్రజలు ఆగ్రహానికి గురవుతారు అంటూ హెచ్చరించారు.
పైగా, గతంలో ఆయుధాన్ని ముట్టుకోనని ప్రమాణం చేశాను. అయితే, మాతృభూమికోసం అవసరమైతే వాటిని మళ్లీ చేపడుతానన్నారు. 1990కి ముందు ఆయన గెరిల్లా పోరాటంలో పని చేసిన విషయం తెల్సిందే. బెదిరింపులు, బలప్రయోగం అనేవి అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో ఆమోదయోగ్యం కాదని.. చర్చలు, సంప్రదింపుల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని కొలంబియా విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ పేర్కొంది. హింస, బలప్రయోగం ద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించలేమనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని సూచించింది.