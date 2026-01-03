కాంగ్రెస్ పార్టీకి విజయ్ స్నేహాస్తం... పొత్తుకు సంకేతాలు
తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభకు త్వరలో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పొత్తులు కోసం వివిధ పార్టీల నేతలు కసరత్తులు ప్రారంభించారు. రెండు ప్రధాన పార్టీలైన అధికార డీఎంకే, ప్రతిపక్ష అన్నాడీఎంకేలు బలమైన పొత్తులు ఏర్పరచుకుని ఎన్నికలకు వెళ్లాలని భావిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కొత్తగా రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించిన సినీ హీరో విజయ్ కూడా ఇతర పార్టీలతో పొత్తుపెట్టుకుని ఎన్నికల్లో తన బరమేంటో నిరూపించుకోవాలని భావిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్నేహాస్తం అందించాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నట్టు టీవీకే ఉన్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. ఇందుకోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నేతలతో విజయ్ మంతనాలు జరుపుతున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది.
విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి అన్నాడీఎంకే, భారతీయ జనతా పార్టీ వంటి అగ్రపార్టీలు సైతం బహిరంగంగానే పిలుపునిస్తున్నప్పటికీ కాంగ్రెస్తో కూటమి ఏర్పాటుకే విజయ్ మొగ్గుచూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో టీవీకే జాతీయ ప్రతినిధి ఫెలిక్స్ గెరాల్డ్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్తో పొత్తుకు సంకేతాలు ఇచ్చారు. లౌకికవాదం, మతతత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేసే పోరాటంలో టీవీకే, కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయని ఆయన అన్నారు. ఆ కోణంలో చూస్తే తాము సహజ భాగస్వాములమని.. విజయ్, రాహుల్ గాంధీ కూడా మంచి మిత్రులని పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్, టీవీకే పొత్తుకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ.. ఇరువర్గాలు కొన్ని విషయాలపై చర్చించాల్సిన అవసరం ఉందని ఫెలిక్స్ అన్నారు. ఈ ప్రతిష్టంభనకు తమిళనాడు కాంగ్రెస్ యూనిట్ కారణమన్నారు. ఇక్కడి నేతలు తమ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం టీవీకేతో జట్టు కట్టడానికి వెనుకడుగు వేస్తున్నారని ఆరోపించారు.
కాంగ్రెస్, టీవీకే పార్టీలు పొత్తును ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల మైనారిటీ, భాజపా వ్యతిరేక ఓట్లు చీలిపోకుండా కాపాడుకోవచ్చని, ఈ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తమిళనాడు నేతలు స్వలాభం కోసం వెంపర్లాడుతున్నారని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అయితే పొత్తుపై అధికారిక ప్రకటన ఎప్పుడు ఉంటుందనే విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు.