  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Dad BURIES Boeing 737 in backyard to build BUNKER and PARTY PAD
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (15:44 IST)

బోయింగ్ విమానం బాడీని కొనుగోలు చేసి ఇంటి వెనుక తోటలో పాతిపెట్టాడు

Boeing 737
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (15:44 IST)
google-news
బ్రిటన్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి చేసిన పనికి ఇపుడు ప్రతి ఒక్కరూ విస్తుపోతున్నారు. పాత బోయింగ్ 737 విమానం బాడీని కొనుగోలు చేసి.. ఇంటి వెనక తోటలో పాతిపెట్టాడు. ఈ ఫోటోను ఆ వ్యక్తి ఫేస్‌బుక్‌లో షేర్ చేశారు. యూకే‌లో వెలుగులోకి వచ్చింది. డెర్బీషైర్‌కు చెందిన ఇంజినీర్‌ డేవ్ బిల్లింగ్స్‌ కొన్ని నెలల క్రితం ఫేస్‌బుక్‌లో అమ్మకానికి పెట్టిన బోయింగ్ 737 విమానాన్ని చూశాడు. దాదాపు రూ.5 లక్షలకు దానిని కొనుగోలు చేశాడు. అనంతరం విమానాన్ని ఇంటి వెనుక తోటలో 14 అడుగుల గొయ్యి తవ్వి అందులో పాతిపెట్టాడు. పై నుంచి కాంక్రీట్‌తో పూర్తిగా మూసివేశాడు. 
 
లోపల విద్యుత్, నీటి సౌకర్యం ఏర్పాటుచేశాడు. విమానంలోని టాయిలెట్‌ను తమ నివాసంలోని సెప్టిక్ ట్యాంక్‌కు అనుసంధానించాడు. ఈ విధంగా ఓ ఇంటికి కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలతో పాటు లోపలికి వెళ్లడానికి ఓ రహస్య మార్గాన్నీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అండర్‌ గ్రౌండ్‌లో పార్టీలు, కుటుంబంతో కలిసి సమయం గడపడం కోసం ఈ వినూత్న ఆలోచన చేసినట్లు డేవ్ బిల్లింగ్స్‌ వెల్లడించాడు. అంతేకాకుండా ఒకవేళ శత్రు దేశాలు తమపై దాడి చేసినా, మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చినా దీనిని బంకర్‌గా వాడుకోవచ్చని తెలిపాడు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
అస్సాం రైలు ప్రమాదం, పనిచేయని రైలు బ్రేకులు, అందుకే ప్రమాదం, వీడియో

Sidhu Jonnalagadda 10thfilm: సుకుమార్ రైటింగ్స్ లో సిద్దు జొన్నలగడ్డ 10వ చిత్రం ప్రారంభం

Sidhu Jonnalagadda 10thfilm: సుకుమార్ రైటింగ్స్ లో సిద్దు జొన్నలగడ్డ 10వ చిత్రం ప్రారంభంసిద్దు జొన్నలగడ్డ తన 10ం చిత్రాన్ని సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ నిర్మాణంలో నటిస్తున్నారు. ఈరోజు లాంఛనంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోని గ్లాస్ హౌస్ లో ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రాన్ని తబితా సుకుమార్ సమర్పిస్తుండగా, అన్మోల్ శర్మ, బన్నీ వాస్, అశోక్ బంద్రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో మోహన్ బి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఒక సరికొత్త, వినోదాత్మక ప్రేమకథగా రూపొందుతున్న చిత్రంగా వుంటుందని సుకుమార్ తెలిపారు.

పెళ్లిపీటలపై 'ఇరుముడి' హీరోయిన్ ప్రియా భవనీ శంకర్

పెళ్లిపీటలపై 'ఇరుముడి' హీరోయిన్ ప్రియా భవనీ శంకర్నటి ప్రియా భవానీ శంకర్‌ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రియుడు రాజ్‌తో ఆమె వివాహం నవంబరు 11వ తేదీన సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగింది. ప్రస్తుతం వీరి పెళ్లి వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతుండగా.. అభిమానులు, ప్రముఖులు కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఇక ప్రియ, రాజ్‌ ఇద్దరూ కాలేజీ రోజుల నుంచి స్నేహితులని.. పదేళ్ల నుంచి ప్రేమలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం... 96 యేళ్ల తాతయ్య ఇకలేరు...

రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం... 96 యేళ్ల తాతయ్య ఇకలేరు...బాలీవుడ్ హీరో రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆయన తాత (తల్లివైపు తాత) డాక్టర్ రామ్ హింగోరానీ (96) వయోభారంతో బుధవారం కన్నుమూశారు. దీపావళి పండుగ రోజున నిర్వహించిన లక్ష్మీపూజ సమయంలోనే ఆయన ప్రశాంతంగా తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ విషాద వార్తను రామ్ మనవరావు, రణవీర్ కజిన సౌమ్య హింగోరానీ ఇన్‌స్టా వేదికగా వెల్లడించారు.

కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరికాదు.. రేణూ దేశాయ్ పోస్ట్

కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరికాదు.. రేణూ దేశాయ్ పోస్ట్ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య, నటి రేణు దేశాయ్ ఇటీవల తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సానుభూతి, దయ గురించి ఒక గూఢార్థం కలిగిన సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరైనది కాదని ఆమె తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన మూడవ భార్య అన్నా లెజ్నెవాతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించిన కొద్ది గంటలకే ఆమె ఈ పోస్ట్ చేశారు. అయితే, తన సందేశంలో ఆమె ఎవరి పేరునూ నేరుగా ప్రస్తావించలేదు.

ఏఐ ఉచ్చులో చిక్కిన శ్రీలీల..? ఏమైంది?

ఏఐ ఉచ్చులో చిక్కిన శ్రీలీల..? ఏమైంది?కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ)ని ఉపయోగించి సెలబ్రిటీల నకిలీ వీడియోలను సృష్టించే ధోరణి పెరుగుతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా నటి శ్రీలీల బాధితురాలయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక మహిళకు సంబంధించిన వీడియోను, అది శ్రీలీలదేనన్నట్లుగా తప్పుదారి పట్టించేలా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆ వీడియోలో ఒక మహిళ అసభ్యకరమైన దుస్తులు ధరించి కనిపిస్తున్నారు. దీనిని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు, ఆమె శ్రీలీల అని పొరబడి గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. అయితే, అసలు వీడియోలో ఉన్నది దృశ్యం 2, భూల్ భులయ్యా 3 చిత్రాల్లో నటించిన నటి రోజ్ సర్దానా అని తెలుస్తోంది.