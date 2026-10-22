లాడెన్ దాగిన చోటే దావూద్ ఇబ్రహీం ఉన్నాడు.. చెక్ చేయండి : భారత్ కామెంట్స్
అల్ ఖైదా చీఫ్ ఒసామా బిన్ లాడెన్ నక్కిన ప్రదేశంలో అండర్ వరల్డ్ దావూద్ ఇబ్రహీం ఉన్నాడని భారత్ గట్టిగా వాదిస్తోంది. అలాగే, ఐక్యరాజ్యసమితి (ఐరాస) ప్రత్యేక ప్రతినిధి ఇచ్చిన నివేదిక తప్పులతడకగా ఉందని మండిపడింది. అండర్వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం గురించి చేసిన ప్రస్తావనలు తోసిపుచ్చింది. దావూద్ డీ-కంపెనీ 'భారత్కు చెందిన క్రిమినల్ గ్రూప్' అని పేర్కొనడంపై మండిపడింది. ఈ మేరకు ఐరాసలో భారత శాశ్వత మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ రఘూ పూరి మాట్లాడారు.
అల్ఖైదాతో సంబంధాలున్నాయనే ఆరోపణలపై 2003లో భారత దేశానికి చెందిన డీ-కంపెనీ నాయకుడిని ఐరాస భద్రతా మండలి అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాది జాబితాలో చేర్చింది. ఆ ప్రత్యేక ప్రతినిధి ఇచ్చిన నివేదికలో ఈ మాట భారత్కు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని తెప్పించింది. 'మా దేశం గురించి ప్రస్తావించిన కొన్ని తప్పులను మీ ముందు ఉంచుతున్నాం. 'డీ కంపెనీ' అంటూ మీరు ప్రస్తావించిన వాక్యాన్ని విడిగా చదివితే.. వాస్తవాలకు విరుద్ధమైన అర్థం వస్తుంది. 1993లో జరిగిన ఉగ్రదాడులకు సంబంధించి ఆ నేర సంస్థ, ఆ నాయకుడు భారత్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ జాబితాలో ఉన్నాడు. ఈ వాస్తవాన్ని ప్రస్తావించకపోవడం విచారకరం. ప్రత్యేక పదవులను చేపట్టిన వారి నుంచి ఇలాంటి అసమర్థ వ్యాఖ్యలు ఐరాసకు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి.
వాస్తవం ఏంటంటే.. 2003లో ఐరాస అతడిని ఉగ్రవాది జాబితాలో చేర్చకముందే భారత్ నుంచి పారిపోయాడు. అల్ఖైదా, ఒసామా బిన్లాడెన్తో ఉన్న సంబంధాల కారణంగా అతడిని ఆ జాబితాలో చేర్చింది. అప్పుడు అతడు భారత్లో లేడు. బిన్లాడెన్ ఎక్కడైతే నక్కి, ప్రాణాలు కోల్పోయాడో.. దావూద్ ఇబ్రహీం కూడా ఆ దేశంలోనే ఉన్నాడని ఐరాస జాబితాను బట్టి స్పష్టమవుతోంది' అని రఘూపూరి తేల్చిచెప్పారు. 2001లో అమెరికాలో మారణహోమం సృష్టించిన బిన్లాడెన్కు పాకిస్థాన్ ఆశ్రయం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ దేశంలో అగ్రరాజ్యం నిర్వహించిన ఆపరేషన్లో లాడెన్ హతమైన విషయం తెల్సిందే.