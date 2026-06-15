సంబంధిత వార్తలు
ఇరాన్తో ఒప్పందం, మీ ఇంజిన్లు ఇక స్టార్ట్ చేసుకోండి, కావల్సినంత చమురు: ట్రంప్
ఇరాన్ దేశంతో శాంతి ఒప్పందం కుదిరిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ప్రపంచ దేశాలు ఇక ఎలాంటి పన్నులు చెల్లించకుండా స్వేచ్ఛగా చమురును నౌకల ద్వారా తీసుకుని వెళ్లవచ్చని తెలిపారు. ట్రూత్ ద్వారా వెల్లడిస్తూ... మీ నౌకల ఇంజిన్లను స్టార్ట్ చేయండి. హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణా చేయండి అంటూ తెలియజేసారు.
ఇంకా ఆయన పేర్కొంటూ... శాంతి ఒప్పందానికి సహకరించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు అంటూ తెలిపారు. కాగా ఈ ఒప్పందంలో అంశాలు ఏమిటి అన్నది వెల్లడి కాలేదు. ఇరాన్ మాత్రం దీనిపై ఇప్పటివరకూ పెదవి విప్పలేదు. పాకిస్తాన్ ప్రధాని షరీఫ్ డీల్ నిజమేనంటూ వెల్లడించారు.
ప్రజలు రమ్మంటున్నారు... రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నా : రాఘవ లారెన్స్
Nag Ashwin: మహానటి తర్వాత ప్రేక్షకులు ఓన్ చేసుకున్న సినిమా సింగ్ గీతం: నాగ్ అశ్విన్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు లేటెస్ట్ గోల్డెన్ బ్లాక్ బస్టర్ 'సింగ్ గీతం'. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు. జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోనమై ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు విమర్శకులు అందుకొని సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గోల్డెన్ బ్లాక్ బస్టర్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కామెంట్స్కు భయపడి క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సిందికాదు : అనంత్ శ్రీరామ్
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కామెంట్స్కు భయపడి దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సింది కాదని ప్రముఖ సినీ గేయరచయిత అనంత్ శ్రీరామ్ అభిప్రాయపడ్డారు. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకుడు. ఏఆర్. రెహ్మాన్ దర్శకుడు. ఈ నెల 4వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. అయితే, ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ను చూపించిన విధానంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు రావడంతో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్షమాపణ చెప్పారు. దీనిపై సినీ గేయరచయిత అనంత శ్రీరామ్ తప్పుబట్టారు.
ప్రజలు కుక్కలు అని ఎలా అంటాను? టీవీకె గురించి నేనలా అన్నాననీ: రాఘవ లారెన్స్
ప్రజలు కుక్కలుతో సమానం అని కోలీవుడ్ నటుడు రాఘవ లారెన్స్ అన్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరగడంపై ఆయన తన ఎక్స్ పేజీలో వివరణ ఇచ్చారు. లారెన్స్ పేర్కొంటూ... నా ఇటీవలి పత్రికా సమావేశానికి సంబంధించి నెలకొన్న ఒక అపార్థాన్ని నేను నివృత్తి చేయాలనుకుంటున్నాను. నా అభిమానులు, ప్రజలు నా తల్లితో సమానమని నేను ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉన్నాను. నేను ప్రజలను కుక్కలని సంబోధించానని కొందరు తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం, తప్పుదోవ పట్టించేది.
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.