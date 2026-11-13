రీల్స్ కోసం సింహంతో ఆటలు... దాడిలో 19 యేళ్ల కేర్టేకర్ మృతి
పాకిస్థాన్ దేశంలోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్లో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ కోసం సింహంతో పరాచికాలు ఆడిన ఓ కేర్టేకర్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇంతకీ దాడి చేసిన సింహం పెంపుడు లయన్ కావడం గమనార్హం. ఈ దాడిలో 19 యేళ్ల కేర్టేకర్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సోషల్ మీడియా రీల్స్ కోసం వీడియో షూట్ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు స్థానిక పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన వివరాలను పరిశీలిస్తే, లాహోర్ నగరంలోని ఖహనా ప్రాంతంలో ఓ ప్రైవేటు ఫామ్హౌస్ ఉంది. అక్కడున్న సింహంతో వీడియోలను షూట్ చేసేందుకు ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ వచ్చాడు.
ఆ మృగాన్ని బోనులో నుంచి బయటకు తీసుకురావాలని కేర్టేకర్కు ఫామ్హౌస్ యజమాని సూచించాడు. బోనును తెరవగానే ఆ సింహం ఒక్కసారిగా యువకుడిపై దాడి చేసింది. వెంటనే అతడిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా.. చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
ఈ విషయాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు ప్రయత్నించిన ఫామ్హౌస్ యజమాని.. శునకం దాడి చేసిందని చిత్రీకరించాడు. ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేపట్టిన లాహోర్ పోలీసులు సింహం దాడిలోనే కేర్టేకర్ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు నిర్ధరించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి, ఫామ్హౌస్ యజమానితోపాటు కంటెంట్ క్రియేటర్ను అరెస్టు చేశారు. అనంతరం ఆ సింహాన్ని వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రానికి అప్పగించారు.