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  4. death by a tiger during a TikTok video shoot at a wildlife breeding farm in Lahore, Pakistan,
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (23:45 IST)

రీల్స్ కోసం సింహంతో ఆటలు... దాడిలో 19 యేళ్ల కేర్‌టేకర్ మృతి

lion attack
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (23:45 IST)
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పాకిస్థాన్‌ దేశంలోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్‌లో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ కోసం సింహంతో పరాచికాలు ఆడిన ఓ కేర్‌‍టేకర్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇంతకీ దాడి చేసిన సింహం పెంపుడు లయన్ కావడం గమనార్హం. ఈ దాడిలో 19 యేళ్ల కేర్‌టేకర్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సోషల్‌ మీడియా రీల్స్‌ కోసం వీడియో షూట్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు స్థానిక పోలీసులు పేర్కొన్నారు. 
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన వివరాలను పరిశీలిస్తే, లాహోర్‌ నగరంలోని ఖహనా ప్రాంతంలో ఓ ప్రైవేటు ఫామ్‌హౌస్‌ ఉంది. అక్కడున్న సింహంతో వీడియోలను షూట్‌ చేసేందుకు ఓ కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ వచ్చాడు. 
 
ఆ మృగాన్ని బోనులో నుంచి బయటకు తీసుకురావాలని కేర్‌టేకర్‌కు ఫామ్‌హౌస్‌ యజమాని సూచించాడు. బోనును తెరవగానే ఆ సింహం ఒక్కసారిగా యువకుడిపై దాడి చేసింది. వెంటనే అతడిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా.. చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
 
ఈ విషయాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు ప్రయత్నించిన ఫామ్‌హౌస్‌ యజమాని.. శునకం దాడి చేసిందని చిత్రీకరించాడు. ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేపట్టిన లాహోర్‌ పోలీసులు సింహం దాడిలోనే కేర్‌టేకర్ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు నిర్ధరించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి, ఫామ్‌హౌస్‌ యజమానితోపాటు కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ను అరెస్టు చేశారు. అనంతరం ఆ సింహాన్ని వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రానికి అప్పగించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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