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  4. Death Sentence for Two Bangladeshi Citizens Saudi Arabia, What is the truth behind the social media news
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 20 October 2026 (22:23 IST)

సౌదీలో ఇద్దరు బంగ్లాదేశ్ పౌరులకు మరణశిక్ష, సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమవుతున్న వార్తల్లో వాస్తవం ఏంటి?

Death Sentence for Two Bangladeshi Citizens
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (22:28 IST)
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సౌదీ అరేబియాలోని మక్కా నగరంలో ఇద్దరు బంగ్లాదేశ్ పౌరులకు మరణశిక్ష విధించిన ఘటన వార్తల్లో నిలిచింది. సౌదీ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఒక మసీదులో అసభ్యకరమైన చర్యలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో వీరిని అరెస్టు చేశారు. విచారణ, న్యాయ ప్రక్రియల అనంతరం, వారు దోషులుగా తేలారు. అన్ని చట్టపరమైన లాంఛనాలు పూర్తయిన తర్వాత, అక్టోబర్ 14, 2026న వారికి మరణశిక్ష అమలు చేయబడింది. సౌదీ అధికారులు తమ ప్రకటనలో, మసీదు పవిత్రతను, నేరం తీవ్రతను ఈ శిక్షకు కారణాలుగా పేర్కొన్నారు. అయితే, ఆ నేరానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వారు వెల్లడించలేదు.
 
వాళ్లిద్దరూ భార్యాభర్తలేనా?
శిక్షకు గురైన ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు భార్యాభర్తలని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే, ఈ వాదనకు ఇప్పటివరకూ ఎటువంటి ధృవీకరణ లేదు. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, సదరు పురుషుడి తండ్రి వారిద్దరి మధ్య ఎటువంటి వైవాహిక సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. 
 
బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం స్పందన
ఈ ఘటన నేపథ్యంలో, బంగ్లాదేశ్ అధికారులు సౌదీ అరేబియాను సంప్రదించి, ఈ కేసు గురించి, న్యాయ ప్రక్రియ గురించి, మరణశిక్ష అమలుకు ముందు తమకు ఎందుకు సమాచారం అందించలేదని వివరణ కోరారు. బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం తెలిపిన దాని ప్రకారం, శిక్ష అమలుకు ముందు వారికి ఎటువంటి ముందస్తు సమాచారం అందలేదు.
 
శిరచ్ఛేదానికి సంబంధించిన వైరల్ వీడియో
ఈ ఘటనతో పాటు, సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఇది సదరు వ్యక్తులకు విధించిన మరణశిక్షకు సంబంధించిన వీడియో అని ప్రచారం చేస్తున్నారు. అయితే, వాస్తవ ఫ్యాక్ట్-చెక్ ద్వారా తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే, ఆ వీడియో 2015 జనవరిలో మయన్మార్‌లో ఒక మహిళకు విధించిన శిక్షకు సంబంధించినది. దీనిని ప్రస్తుత ఘటనతో ముడిపెట్టి ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సౌదీ అధికారులు వెల్లడించాల్సి ఉంది. ఒక ముద్దుకు మరణశిక్ష విధించడం అనేది అత్యంత కఠినమైన శిక్ష. ముఖ్యంగా, వారు భార్యాభర్తలని చెబుతున్నప్పుడు ఇది మరీ దారుణంగా అనిపిస్తుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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