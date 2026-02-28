Brazil: బ్రెజిల్లో భారీ వర్షాలు- 68కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య
బ్రెజిల్లోని ఆగ్నేయ రాష్ట్రమైన మినాస్ గెరైస్లో భారీ వర్షాల కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్య 68కి పెరిగిందని స్థానిక అధికారులు తెలిపారు. బాధితులందరిలో 62 మంది జుయిజ్ డి ఫోరా నగరంలో నమోదయ్యారు. మరో ఆరుగురు ఉబా నగరంలో ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు.
మృతుల సంఖ్యలో శిథిలాల కింద చనిపోయిన వ్యక్తులు, సజీవంగా రక్షించబడిన వారు ఉన్నారు, కానీ తరువాత వారి గాయాల తీవ్రత కారణంగా ఆరోగ్య కేంద్రాలలో మరణించారు.
జుయిజ్ డి ఫోరాలో ఇంకా ముగ్గురు వ్యక్తులు తప్పిపోయినట్లు సమాచారం. ఉబాలో మరో ఇద్దరు తప్పిపోయినట్లు అధికారులను ఉటంకిస్తూ జిన్హువా వార్తా సంస్థ నివేదించింది. కూలిపోయిన ఇళ్లలో ప్రాణాలతో బయటపడిన వారిని గుర్తించడానికి సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
కొండచరియలు విరిగిపడటం, నిర్మాణ కూలిపోవడం వల్ల ప్రభావితమైన ప్రాంతాలలో అత్యవసర బృందాలు, భారీ యంత్రాలు, శునకాలు పనిచేస్తూ అధికారులు 24 గంటల పని షెడ్యూల్ను నిర్వహిస్తున్నారు.