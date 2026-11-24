ఎర్ర సముద్రంపై వైమానిక దాడులు.. 17మంది కార్మికులు మృతి
యెమెన్లోని ఎర్ర సముద్ర తీర నగరమైన హోడెయిడాలో టెలికాం మౌలిక సదుపాయాలపై జరిగిన వైమానిక దాడుల్లో కనీసం 17మంది టెలికమ్యూనికేషన్ల కార్మికులు మరణించగా, 11 మంది గాయపడ్డారు. హౌతీలకు, సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణానికి మధ్య ఘర్షణలు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ దాడుల వల్ల కమ్యూనికేషన్ సౌకర్యాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని, టెలిఫోన్ మరియు ఇంటర్నెట్ సేవలకు అంతరాయం కలిగిందని సమాచారం.
Hodeidah telecom strikes
యెమెన్లోని ఎర్ర సముద్ర తీర రేవు పట్టణమైన హోడెయిడాలో టెలికమ్యూనికేషన్ల మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన వైమానిక దాడుల్లో మృతుల సంఖ్య 17కు పెరగగా, మరో 11 మంది గాయపడ్డారని హౌతీల ఆధ్వర్యంలోని అల్-మసిరా టీవీ, ఆ గ్రూపు టెలికమ్యూనికేషన్ల విభాగాన్ని ఉటంకిస్తూ తెలిపింది.
జిన్హువా వార్తా సంస్థ నివేదించిన సవరించిన మృతుల సంఖ్య సమాచారం ప్రకారం, సౌదీ యుద్ధ విమానాల దాడులలో 17 మంది కార్మికులు మరణించారని, మరో 11 మంది గాయపడ్డారని టెలికమ్యూనికేషన్ల విభాగం పేర్కొంది. మొదట్లో వెల్లడించిన నలుగురు మృతులు, 18 మంది గాయపడ్డారనే సంఖ్య కంటే ఇది గణనీయంగా ఎక్కువ.
ప్రసారమైన నివేదిక ప్రకారం, ఈ బాంబు దాడులు టెలికమ్యూనికేషన్ల సౌకర్యాలు, సిబ్బంది వసతి గృహాలు, ఒక మసీదు, ఒక ప్రధాన కమ్యూనికేషన్ల టవర్ను నేలమట్టం చేశాయి. ఈ తీవ్రమైన నిర్మాణ నష్టం కారణంగా హోడెయిడాలోని పలు ప్రాంతాలలో టెలిఫోన్ మరియు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ నిలిచిపోయింది.