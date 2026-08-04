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  4. Death toll from Venezuela earthquakes passes 6,000
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (16:56 IST)

వెనిజువెలాలో భారీ భూకంపం... మృతుల సంఖ్య 6,125 పైమాటే...

Venezuela earthquake
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (16:56 IST)
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గత జూన్ నెల 24వ తేదీన వెనిజువెలాలో సంభవించిన భూకంపంలో అపారమైన ఆస్తి, ప్రాణనష్టం వాటిల్లింది. ఈ ప్రకృతి విపత్తులో ఇప్పటివరకు మొత్తం 6125 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషయాన్ని ఆ దేశ నేషనల్ అసెంబ్లీ అధ్యక్షుడు జార్డ్ రోడ్రిగ్ అధికారికంగా వెల్లిడంచారు. భూకంపం ధాటికి కూలిపోయిన భవనాల శిథిలాలను తొలగింపు కార్యక్రమం ఇంకా కొనసాగుతోందని, అందువల్ల మృతుల సంఖ్య మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 
 
కాగా, తాజా గణాంకాల ప్రకారం, సహాయక బృందాలు ఇప్పటివరకు 6,462 మందిని సురక్షితంగా కాపాడాయి. గాయపడిన సుమారు 60,992 మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. భూకంప ప్రభావిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు 287 ఇళ్లను కేటాయించింది. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని మొత్తం 43,679 భవనాలను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు.
 
జూన్ 24న యరాకుయ్, లా గైరా రాష్ట్రాల్లో రిక్టర్ స్కేలుపై 7.2, 7.5 తీవ్రతతో రెండు శక్తిమంతమైన భూకంపాలు సంభవించాయి. వీటిలో లా గైరా రాష్ట్రంలో అత్యధిక ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. భవనాల పటిష్ఠతను అంచనా వేయడానికి అధికారులు గ్రీన్ (నివాసయోగ్యం), యెల్లో (పరిమిత ప్రవేశం), రెడ్ (ప్రమాదకరం) అనే మూడు రంగుల కోడింగ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.
 
ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఇప్పటివరకు 28 దేశాలు మానవతా సాయం అందించాయని యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ డెల్సీ రోడ్రిడ్జ్ తెలిపారు. విదేశాల నుంచి అందిన 2,000 టన్నులకు పైగా సహాయ సామగ్రిని బాధితుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక శిబిరాలకు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ప్రస్తుతం భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పునరుద్ధరణ, పునర్నిర్మాణ పనులపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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