  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Death toll jumps to at least 82 in China coal mine blast
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (12:39 IST)

చైనాలోని బొగ్గు గనిలో భారీ పేలుడు - 82 మంది మృతి

deadbody
BY: ఠాగూర్
Publish: Sat, 23 May 2026 (12:38 IST) Updated: Sat, 23 May 2026 (12:39 IST)
google-news
చైనాలో ఘోరం జరిగింది. ఓ బొగ్గు గనిలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 82 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చైనాలోని లియుషెన్యూ బొగ్గు గనిలో జరిగిన ఈ పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో తొలుత మృతుల సంఖ్య తక్కువేనని వార్తలు రాగా.. తాజాగా ఆ సంఖ్య 82కి చేరింది. మరో 9 మంది ఆచూకీ గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు అక్కడి అధికారిక మీడియా ఈ వివరాలను వెల్లడించింది. 
 
షాన్సీ ప్రావిన్స్‌లోని టోంగౌజ్‌ గ్రూప్‌నకు చెందిన లియుషెన్యూ బొగ్గు గనిలో శుక్రవారం రాత్రి 7:30 గంటలకు గ్యాస్‌ లీకై పేలుడు సంభవించింది. ప్రమాద సమయంలో గనిలో 247 మంది కార్మికులు విధుల్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే రెస్క్యూ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని.. సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో కొందరిని రక్షించినట్లు సమాచారం. 
 
ఈ ఘటనలో ఎనిమిది మంది మరణించగా 38 మంది గల్లంతయ్యారని శనివారం తెల్లవారుజామున అక్కడి వార్తా సంస్థ పేర్కొంది. అయితే తాజాగా మృతుల సంఖ్య పెరిగిపోయినట్లు అక్కడి మీడియా పేర్కొనడం గమనార్హం. గనిలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై కూడా అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
 
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌ స్పందించారు. గనిలో సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గాయపడినవారికి పూర్తిస్థాయిలో చికిత్స అందించాలన్నారు. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు నిర్వహించి, బాధ్యులపై కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్

Lenin Teaser: అఖిల్, భాగ్యశ్రీల మధ్య కెమిస్ట్రీ చాలా ఫ్రెష్‌గా లెనిన్ టీజర్ వచ్చేసింది

Lenin Teaser: అఖిల్, భాగ్యశ్రీల మధ్య కెమిస్ట్రీ చాలా ఫ్రెష్‌గా లెనిన్ టీజర్ వచ్చేసిందిమనం ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్‌పి, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లెనిన్'. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 26న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కానుంది.

Chiru 158 Update: నివేథా పేతురాజ్ మాస్టర్ కు పాఠాలు చెబుతుందా?

Chiru 158 Update: నివేథా పేతురాజ్ మాస్టర్ కు పాఠాలు చెబుతుందా?మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్‌ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఇటీవలే అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది. నిన్నటినుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయింది. తొలి షెడ్యూల్‌లో చిరంజీవి, అనస్వర రాజన్‌లపై కీలక టాకీ పార్ట్‌ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. కథలో ఈ సన్నివేశాలుచాలా కీలకంగా ఉండబోతున్నాయి.

Ramcharan: నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా నొప్పి పెడుతుంది : రామ్ చరణ్

Ramcharan: నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా నొప్పి పెడుతుంది : రామ్ చరణ్పెద్ది కోసం తాను పడిన తీవ్రమైన, బాధాకరమైన గాయాల గురించి వెల్లడిస్తూ, రామ్ చరణ్: ‘నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. “నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. ‘RRR’ సమయంలో నా కాలు విరిగింది. ‘రంగస్థలం’ షూటింగ్‌లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. ‘గేమ్ చేంజర్’ చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ ‘పెద్ది’ విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం.” అని అనుభవాలను దర్శకుడితో పంచుకున్నారు.

ఆదరిస్తున్న అభిమానులకు ధన్యవాదాలు : యువసామ్రాట్

ఆదరిస్తున్న అభిమానులకు ధన్యవాదాలు : యువసామ్రాట్టాలీవుడ్ హీరో, యువసామ్రాట్ అక్కినేని నాగార్జున శనివారం ప్రత్యేక పోస్ట్ చేశారు. తన జీవితంలో మే 23వ తేదీన ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమని ఆ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. అందులోనూ ఈ ఏడాది మరీ స్పెషల్‌ అని తెలిపారు. తన మొదటి చిత్రం 'విక్రమ్' విడుదలై నేటికి 40 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా ఆయన పోస్ట్‌ పెట్టారు. తనను ఆదరిస్తున్న అభిమానులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Nagarjuna's Memories: విక్రమ్ కు 40 ఏళ్ళు - మనం ను మర్చిపోలేని తేదీ : నాగార్జున మెమొరీస్

Nagarjuna's Memories: విక్రమ్ కు 40 ఏళ్ళు - మనం ను మర్చిపోలేని తేదీ : నాగార్జున మెమొరీస్అక్కినేని నాగార్జున విక్రమ్ చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేసి 40 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా నాగార్జున సోషల్ మీడియాలో తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇదే రోజు నాన్నగారితో కలిసి నటించిన మనం కూడా విడుదలయిన రోజు అంటూ మరో ట్వీట్ చేసి ఇంకోవైపు అఖిల్ నటించిన లెనిన్ టీజర్ కూడా విడుదలచేయడం మర్చిపోలేని దినంగా పేర్కొన్నారు.