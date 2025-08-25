పాకిస్తాన్ వరదలు- 788 మంది మృతి, వెయ్యి మందికి పైగా గాయాలు (video)
జూన్ 26 నుండి పాకిస్తాన్ను అతలాకుతలం చేస్తున్న వర్షాల కారణంగా కనీసం 788 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 1,000 మందికి పైగా గాయపడ్డారని స్థానిక మీడియా సోమవారం నివేదించింది. జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఎన్డీఎంఏ) విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, మరణించిన వారిలో 200 మంది పిల్లలు, 117 మంది మహిళలు మరియు 471 మంది పురుషులు ఉన్నారని పాకిస్తాన్ ప్రముఖ దినపత్రిక డాన్ నివేదించింది.
పంజాబ్లో 165 మంది మరణించగా, ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వాలో అత్యధికంగా 469 మంది మరణించారు. తరువాత సింధ్లో 51 మంది మరణించారు, బలూచిస్తాన్లో 24 మంది, పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత గిల్గిట్-బాల్టిస్తాన్లో 45 మంది, పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో 23 మంది, ఇస్లామాబాద్లో ఎనిమిది మంది మరణించారు.
క్షమించబడిన వారిలో 279 మంది పిల్లలు, 493 మంది పురుషులు, 246 మంది మహిళలు ఉన్నారని ఎన్డీఎంఏ డేటా మరింత వెల్లడించింది. పంజాబ్లో అత్యధికంగా 584 మంది గాయపడగా, ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వాలో 285, సింధ్లో 71, పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత గిల్గిట్-బాల్టిస్తాన్లో 42, పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో 28, బలూచిస్తాన్లో ఐదుగురు, ఇస్లామాబాద్లో ముగ్గురు గాయపడ్డారు.
విపత్తు ప్రతిస్పందనలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 512 ఆపరేషన్లలో మొత్తం 25,644 మందిని రక్షించినట్లు అధికార యంత్రాంగం తెలిపింది. వారాంతంలో జరిగిన తాజా సంఘటనలు సంక్షోభాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేశాయి. అనేక జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి. ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వాలో కనీసం 13 మంది మరణించారు. 52 మంది గాయపడ్డారు. కుండపోత వర్షానికి చెట్లు కూలిపోయాయి, విద్యుత్ లైన్లు తెగిపోయాయి.