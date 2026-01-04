వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా డెల్సీ రోడ్రిగ్స్
వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్స్ను నియమిస్తున్నట్లు ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు ప్రకటించింది. వెనెజువెలా రాజధాని కారకాస్పై అమెరికా సేనలు మెరుపుదాడి చేసి.. ఆ దేశాధ్యక్షుడు నికొలస్ మదురో, ఆయన భార్యను అమెరికా సైన్యం బంధించి తీసుకెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ప్రభుత్వ పరిపాలనా కొనసాగింపు, దేశ రక్షణను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.
వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికైన 56 ఏళ్ల డెల్సీ రోడ్రిగ్స్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు సైతం మద్దతిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన ట్రంప్ వెనెజువెలాను మళ్లీ గొప్పగా మార్చడానికి ఏమి అవసరమని తాము భావిస్తున్నామో.. ఆ పనులను చేయడానికి డెల్సీ రోడ్రిగ్స్ సానుకూలంగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆ దేశం సరైన పరివర్తన సాధించే వరకు వెనెజువెలా అమెరికా గుప్పెట్లోనే ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కాగా, సోషలిస్ట్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, వామపక్ష గెరిల్లా నాయకుడు జార్జ్ ఆంటోనియో కుమార్తె అయిన డెల్సీ రోడ్రిగ్స్, 1969లో వెనెజువెలా రాజధాని కారకాస్లో జన్మించారు. మదురో ప్రభుత్వంలో ఆమె కమ్యూనికేషన్, విదేశాంగ మంత్రిగా విధులు నిర్వర్తించారు. 2018లో ఉపాధ్యక్షురాలిగా నియమితులయ్యారు.
ఉపాధ్యక్షురాలి స్థానంతో పాటు ఆర్థిక, చమురు మంత్రిత్వ శాఖల మంత్రిగా కొనసాగారు. వెనెజువెలాలోని చమురు కోసం ట్రంప్ సుంకాల విధించిన వేళ.. దేశాన్ని ద్రవ్యోల్బణం నుంచి బయటపడేయడంలో ఆమె కీలకపాత్ర పోషించారు. మదురోకు విశ్వసనీయురాలిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు.