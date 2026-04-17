విధ్వంసం చాలా సులభం, నిర్మించడం చాలా కష్టం: ట్రంప్ పైన విరుచుకపడ్డ పోప్
ఇజ్రాయెల్, యూఎస్ సంయుక్తంగా ఇరాన్ పైన చేస్తున్న యుద్ధం గురించి పోప్ లియో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. బిలియన్ డాలర్ల కొద్దీ డబ్బు ఖర్చు చేస్తూ యుద్ధాలు చేసే కొద్దిమంది నియంతల వల్ల ప్రపంచం తీవ్ర వినాశనానికి గురవుతుందని పరోక్షంగా ట్రంప్ కి చురకలు అంటించారు. దేనినైనా విధ్వంసం చేయడం చాలా సులభమనీ, ఐతే నిర్మించడం చాలా కష్టతరం అని ఆయన అన్నారు. దక్షిణాఫ్రికాలో పర్యటిస్తున్న పోప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసారు. పోప్ వ్యాఖ్యలపై ట్రంప్ మండిపడ్డారు.
పోప్కి ఆ పదవి తనవల్లనే వచ్చిందనీ, ఐతే ఆయన విదేశాంగ విధానం చాలా దారుణంగా వుందని విమర్శించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడినే విమర్శించేటటువంటి పోప్ తమ దేశానికి అక్కర్లేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఐతే పోప్ మాత్రం తన వ్యాఖ్యలకు మరింత పదునుపెట్టారు. కొంతమంది నాయకులు తమ స్వార్థ ప్రయోజనాలను నెరవేర్చుకునేందుకు భగవంతుడి పేరును కూడా వాడుకుంటారనీ, ఇలాంటి వారు ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక అవసరాలు పట్టవంటూ విమర్శించారు. దక్షిణాఫ్రికాలో పర్యటిస్తున్న పోప్ కి ప్రజల నుంచి విశేషమైన ఆదరణ లభిస్తోంది.