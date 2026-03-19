ఖతార్ లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్లాంట్ నాశనం: కట్టెపుల్లలతో వంట చేసే కాలం రావచ్చు
చావు అంచున వున్నవాడికి చస్తే ఎంత, బ్రతికితే ఎంత. ఇప్పుడు ఇట్లానే వున్నది ఇరాన్ పరిస్థితి. చేతిలో వున్న బాంబులను ఎట్లాబడితే అట్లా, అమెరికా దేశానికి మద్దతుగా వున్న దేశాలపై వేసేస్తోంది. ఆ బాంబులు ఎటుబడితే అటు పడి ఇరాన్ పొరుగున వున్న గల్ఫ్ దేశాలు తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. తాజాగా ఇరాన్ వేసిన క్షిపణి ఒకటి ఖతార్లోని అతిపెద్ద ద్రవీకృత సహజ వాయువు (LNG) ప్లాంట్ అయిన రాస్ లఫాన్పై పడటంతో ఆ కేంద్రానికి నిప్పు అంటుకున్నది. ఈ ప్లాంట్ నుంచి ప్రపంచానికి అందే 50 శాతం చమురు, గ్యాస్ సరఫరాకి అంతరాయం ఏర్పడనుంది. ఈ దాడి అంతర్జాతీయ చమురు, గ్యాస్ మార్కెట్లలో అలజడి తీవ్రమైంది.
మధ్యప్రాచ్య యుద్ధానికి దారితీసిన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ జరిపిన దాడుల తీవ్ర ప్రభావాన్ని గల్ఫ్ దేశాలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. టెహ్రాన్, అమెరికా ఆస్తులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడంతో పాటు ఇంధన కేంద్రాలపై కూడా దాడులు చేసింది. దీంతో ఈ ప్రాంతంలోని హైడ్రోకార్బన్ సంపన్న రాచరిక దేశాలు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురవుతున్నాయి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద LNG కేంద్రంపై జరిగిన దాడి ఫలితంగా, ఆ ప్రదేశంలో ఉత్పత్తి పూర్తిగా నిలిచిపోయింది.
ఖతార్ దేశం అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, రష్యాలతో పాటు ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి LNG ఉత్పత్తిదారులలో ఒకటిగా ఉంది. ఇది మొదటి అంతరాయం కాదు; మార్చి మొదటి వారంలో, ఇరాన్ దేశం ఖతార్ గ్యాస్ క్షేత్రాలపై క్షిపణి దాడులు జరిపింది. దీంతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సహజ వాయువు ఎగుమతిదారు అయిన ఖతార్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తిని నిలిపివేయవలసి వచ్చింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సహజ వాయువు నిల్వల్లో ఒకటైన ఇరాన్లోని సౌత్ పార్స్ గ్యాస్ క్షేత్రంపై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడికి ప్రతీకారంగా ఈ దాడులు జరిగినట్లు సమాచారం.
ప్రపంచ చమురులో ఐదవ వంతును సాధారణంగా రవాణా చేసే హోర్ముజ్ జలసంధి మార్గంలో మరిన్ని దాడుల ముప్పు కారణంగా ట్యాంకర్ల రాకపోకలు దాదాపుగా నిలిచిపోవడంతో ఇంధన ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఫిబ్రవరి 28న యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, అమెరికా మరియు ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ నాయకత్వాన్ని వరుస దాడులతో లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి, ఇటీవలే ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ఇస్మాయిల్ ఖతీబ్ను హతమార్చాయి.
ఇరాన్లో వేలాది మంది మరణించినట్లు నివేదికలు వస్తున్నప్పటికీ, టెహ్రాన్ ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలను అడ్డుకుంటూ మధ్యప్రాచ్యం అంతటా క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులను కొనసాగిస్తోంది. మూడవ వారంలోకి ప్రవేశించిన ఈ యుద్ధం, హోర్ముజ్ జలసంధిని ఒక యుద్ధ క్షేత్రంగా మార్చేసింది. దీంతో మధ్యప్రాచ్యంలోని ప్రధాన ఓడరేవుల చుట్టూ ఉన్న సురక్షిత ప్రాంతాలలో 700కు పైగా సరుకు రవాణా నౌకలు చిక్కుకుపోయాయి.
ఈ పరిస్థితి భారతదేశంపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. భారతదేశం తన సహజ వాయువు అవసరాలలో సుమారు 50 శాతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుండి కొనుగోలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా, భారతదేశం తన సహజ వాయువు అవసరాలలో దాదాపు 20 శాతం ఖతార్ నుండి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. కనుక ఆ మేరకు దేశంలో కొరత ఏర్పడుతుంది. దీన్ని పూడ్చుకునేందుకు దేశం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెంటనే వెతకాల్సి వస్తుంది. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే మళ్లీ కట్టెపుల్లలతో వంట చేసుకునే కాలం ఎంతో దూరంలో వుండబోదని హెచ్చరిస్తున్నారు.