పాకిస్తాన్ కూడా అమెరికాకు ముప్పుగా మారుతుంది: అమెరికా జాతీయ నిఘా సంస్థ డైరెక్టర్ తులసి గబ్బార్డ్
రష్యా, చైనా, ఉత్తర కొరియా, పాకిస్తాన్లు ప్రస్తుతం అమెరికాకు అత్యంత పెద్ద అణు ముప్పులుగా పరిణమిస్తున్నాయని అమెరికా జాతీయ నిఘా సంస్థ డైరెక్టర్ తులసి గబ్బార్డ్ హెచ్చరించారు. మారుతున్న ప్రపంచ భద్రతా పరిస్థితుల నడుమ, ఈ దేశాల సైనిక సామర్థ్యాలు, క్షిపణి బలం వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని, ఈ పరిణామం అంతర్జాతీయ వేదికపై ఆందోళనలను మరింత పెంచిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఈ ముప్పు గురించి విస్తృత పరిధిని ఆమె ప్రస్తావిస్తూ, అమెరికా నిఘా వర్గాల అంచనాల ప్రకారం, అమెరికాపై దాడి చేయగల సామర్థ్యం కలిగిన క్షిపణుల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోందని గబ్బార్డ్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం సుమారు 3,000గా ఉన్న ఇటువంటి క్షిపణుల సంఖ్య, 2035 నాటికి 16,000 మార్కును దాటవచ్చని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
ఉత్తర కొరియా దేశం రష్యా, చైనాలతో తన వ్యూహాత్మక సంబంధాలను నిరంతరం బలోపేతం చేసుకుంటోందని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పరిస్థితి ప్రపంచ భద్రతా సమీకరణాలను మరింత క్లిష్టతరం చేయవచ్చని, అలాగే ఈ దేశాల మధ్య సైనిక సహకారం, సమన్వయ సామర్థ్యాలను పెంచవచ్చని, తద్వారా అమెరికాకు, దాని మిత్రదేశాలకు ఇది ఒక గణనీయమైన సవాలుగా పరిణమించవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు.
కాగా జాతీయ ఉగ్రవాద నిరోధక కేంద్రం డైరెక్టర్ అయిన జో కెంట్ తన పదవికి రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై ప్రారంభించిన సైనిక చర్య పట్ల తన అసమ్మతిని తెలియజేస్తూ జో కెంట్ తన పదవి నుంచి వైదొలిగారు.