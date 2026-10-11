జిబూటి తీరంలో మునిగిన పడవ - 109 మంది జలసమాధి
ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఒకటైన జిబూటి తీరంలో పడవ ఒకటి మునిగిపోయింది. ఈ ఘటనలో 109 మంది వలసదారులు మృతి చెందారు. మరణించిన వారిలో 52 మంది పురుషులు, 42 మంది మహిళలు, 15 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. మరో 116 మందికి పైగా గల్లంతయినట్లు అంతర్జాతీయ వలసల సంస్థ (ఐఓఎం) ప్రకటించింది.
ప్రమాద సమయంలో పడవలో దాదాపు 350 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం. జిబూటి నుంచి యెమెన్కు వెళ్తుండగా.. గుహెరే ప్రాంతానికి సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. 80 మందికిపైగా ఇథియోపియా పౌరులు ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. అధికారులు ఘటనాస్థలంలో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
ఉపాధి అవకాశాలు, భద్రత కోసం గల్ఫ్ దేశాలకు చేరుకోవాలనే ఆశతో ఏటా వేలాదిమంది వలసదారులు జిబూటి మీదుగా ప్రయాణించి.. ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో బాబ్ ఎల్ మండెబ్ జలసంధిని దాటి, యెమెన్కు వెళ్తుంటారు. ఐఓఎం వివరాల ప్రకారం.. 2025లో ఈ మార్గంలో 900 మందికిపైగా వలసదారులు మరణించడం, గల్లంతైనట్టు ఐఏఎం గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.