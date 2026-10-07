కెప్టెన్ మీరు కళ్ళుమూసుకోవద్దు... మాకు మీరు కావాలి... భయపడకండి... స్మిత్కు వైద్యం చేసిన డెంటిస్ట్
ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో 170 మందికి పైగా ప్రయాణికులతో వెళుతున్న విమానాన్ని హైజాక్ చేసి కూల్చి వేసేందుకు ప్రయత్నించి కో పైలెట్ చేసిన దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితి నుంచి ఓ డెంటిస్ట్ ప్రాణాలు రక్షించారు. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ను విమానంలో ఉన్న ఇజ్రాయెల్ డెంటిస్ట్ డాక్టర్ షతా ముసాయెవ సుమారు 45 నిమిషాల పాటు ప్రాథమిక చికిత్స చేస్తూ ప్రాణాలు కాపాడటంతో కీలక పాత్ర పోషించారు. తాజాగా ఆయన ఆ నాటి క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ కెప్టెన్ ప్రాణాలు ఎలా రక్షించారో వివరించారు.
విమానంలో కెప్టెన్ అరుపులు విని కాక్పిట్ వైపు పరుగులు తీశాం. ఒళ్ళంతా రక్తంతో పడివున్న పడివున్న కెప్టెన్ మచ్చర్ను చూశాను. టీ షర్ట్లను ఉయోగించ గాయాలపై గట్టిగా అదిమిపట్టాను. రక్తస్రావం తగ్గకపోవడంతో ఐస్ ప్యాకెట్లు తీసుకుని రావాలని సిబ్బందిని కోరారు. కెప్టెన్ స్మిత్ స్పృహ కోల్పోకుండా ఉండేందుకు ఆయనతో నిరంతరం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. మీరు కళ్లుమూసుకోవద్దు. నిద్రపోవద్దు. మాకు మీరు కావాలి. భయపడకండి. త్వరలోనే ల్యాండ్ అవుతాం అంటూ స్మిత్కు ధైర్యం చెప్పినట్టు డెంటిస్ట్ వివరించారు.
స్మిత్కు లోతైన గాయాలు అయ్యాయి. మాకు చాలా ఐస్ ప్యాకెట్లు అవసరమయ్యాయి. రక్తస్రావం అదుపులోకి వచ్చిందే లేదో అని టీషర్ట్ తీసి చూసిన ప్రతిసారీ ధారగా కారేది. అందుకే ఐస్ ప్యాక్లతో గాయాలపై నొక్కిపెట్టాను. 45 నిమిషాల పాటు అలానే చేశాను. ఒక దశలో కెప్టెన్ స్మిత్ పల్స్ ప్రమాదకరస్థాయికి పడిపోయాయి. ఆయన కాళ్లను ఎత్తిపెట్టాను. పల్స్ తిరిగి సాధారణ స్థాయికి వచ్చింది. ఆయన పెదాలు నీలంగా మారడం గమనించారు. త్వరగా ల్యాండ్ కావాలి. ఆయనకు ఎక్కువ సమయం లేదు అంటూ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశాను అని ఆ నాటి పరిస్థితిని డెంటిస్ట్ వివరించారు.