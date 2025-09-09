నేపాల్ వెళ్లొద్దు, మాజీ ప్రధాని ఇంటికి నిప్పు, మంటల్లో ఆయన సతీమణి మృతి
నేపాల్లో హింసాత్మక నిరసనల మధ్య, మాజీ ప్రధాన మంత్రి ఝలనాథ్ ఖనాల్ భార్య రాజ్యలక్ష్మి చిత్రకార్ గృహానికి నిప్పంటించడంతో ఆమెకి మంటలు అంటుకుని తీవ్ర గాయాలతో మరణించారని మంగళవారం నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. నేపాలీ మీడియా సంస్థ ఖబర్హబ్ నివేదిక ప్రకారం, నిరసనకారులు మాజీ ప్రధాని భార్య రాజ్యలక్ష్మి చిత్రకార్ను ఇంట్లోనే బంధించి ఇంటికి నిప్పంటించారని తెలిసింది.
తరువాత కొందరు మంటల నుండి చిత్రకార్ను రక్షించి, పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో కీర్తిపూర్ బర్న్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, మాజీ ప్రధాని భార్య చికిత్స సమయంలో మరణించిందని కుటుంబ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ నివేదిక తెలిపింది. చిత్రకార్ మరణం లేదా దానికి గల కారణం గురించి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
సోమవారం భద్రతా దళాలు 19 మంది యువకులను చంపి, 500 మందిని గాయపరిచిన తర్వాత హింసాత్మకంగా మారిన నేపాల్ జనరల్ జెడ్ నిరసనలో మరణించిన బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతున్న వారిలో రాజ్యలక్ష్మి చిత్రకార్ కూడా ఉన్నారు. కాగా నేపాల్ లో సోషల్ మీడియా నిషేధం విధించిన నేపధ్యంలో అల్లర్లు చెలరేగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపధ్యంలో నేపాల్ దేశానికి భారతీయులు వెళ్లవద్దనీ, అక్కడ వున్నవారు ఇంటి నుంచి బైటకు రావద్దని భారతదేశం తెలియజేసింది.