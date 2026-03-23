అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇరాన్, గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని ఇంధన, నీటి శుద్ధి కేంద్రాలపై దాడులు చేయడం ద్వారా తమ యుద్ధాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని పరస్పరం హెచ్చరించుకున్నాయి. ఈ క్షణం నుండి సరిగ్గా 48 గంటల లోపు, ఇరాన్ ఎటువంటి బెదిరింపులు లేకుండా స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ను పూర్తిగా తెరవకపోతే, అమెరికా వారి వివిధ విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడులు చేసి వాటిని ధ్వంసం చేస్తుంది.
ఈ దాడులు వారి అతిపెద్ద విద్యుత్ కేంద్రంతోనే మొదలవుతాయని ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ చేశారు. ఇరాన్లోని ప్రధాన విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడి చేయడం వల్ల విద్యుత్ కోతలు ఏర్పడి, పంపులు, రిఫైనరీల నుండి ఎగుమతి టెర్మినల్స్, సైనిక కమాండ్ కేంద్రాల వరకు అన్నీ స్తంభించిపోతాయి. ఈ బెదిరింపులకు ప్రతిస్పందనగా, ట్రంప్ తన హెచ్చరికలను అమలు చేస్తే వ్యూహాత్మకమైన హోర్ముజ్ జలసంధిని పూర్తిగా మూసివేస్తామని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ ఒక ప్రకటనలో హెచ్చరించింది.
వాషింగ్టన్ ఇరాన్ ఇంధన కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటే, అమెరికాలో వాటాలు ఉన్న కంపెనీలను పూర్తిగా నాశనం చేస్తామని, అలాగే అమెరికా సైనిక స్థావరాలు ఉన్న దేశాల్లోని ఇంధన కేంద్రాలు చట్టబద్ధమైన లక్ష్యాలుగా ఉంటాయని కూడా వారు తెలిపారు. ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఖేర్ ఖాలిబాఫ్, ఇరాన్ విద్యుత్ ప్లాంట్లపై దాడి జరిగితే మధ్యప్రాచ్యంలోని కీలక మౌలిక సదుపాయాలు, ఇంధన సౌకర్యాలు కోలుకోలేని విధంగా ధ్వంసం కావచ్చని ఎక్స్ అనే పత్రికలో రాశారు.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా టెహ్రాన్పై దాడి చేస్తున్నట్లు కొన్ని గంటల తర్వాత ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ప్రకటించింది. ఇజ్రాయెల్ కమ్యూనిటీలకు ఉన్న ముప్పును అంతం చేయడానికి సరిహద్దు గ్రామాలలో లెబనీస్ ఇళ్ల కూల్చివేతను వేగవంతం చేయాలని, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించబడుతున్నాయని తాము చెబుతున్న లెబనాన్లోని లిటాని నదిపై ఉన్న అన్ని వంతెనలను ధ్వంసం చేయాలని సైన్యాన్ని ఆదేశించినట్లు ఇజ్రాయెల్ తెలిపింది.
ఇదిలా ఉండగా, మధ్యప్రాచ్యంలో ఘర్షణ నాలుగో వారంలోకి ప్రవేశించడంతో ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ దాడులు తీవ్రమవుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ దాడుల వల్ల డజన్ల కొద్దీ ప్రజలు గాయపడటంతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా నష్టం, అంతరాయం కలుగుతున్నాయి.
శనివారం రాత్రి రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులు ఇజ్రాయెల్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థను తప్పించుకుని దక్షిణ నగరాలైన అరద్, డిమోనాలపై పడ్డాయి. అధికారుల ప్రకారం, సుమారు 115 మంది గాయపడగా, వారిలో 11 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
ఈ దాడులను అడ్డుకోవడంలో విఫలమవడంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తెలిపింది. మరోవైపు, భవనాల్లో చిక్కుకున్న వారి కోసం సహాయక బృందాలు గాలింపు కొనసాగిస్తున్నాయి.
దక్షిణ ఇజ్రాయెల్లోని డిమోనా ఒక అత్యంత సున్నితమైన ప్రదేశం, ఎందుకంటే ఆ దేశ ప్రధాన అణు కర్మాగారం దాని శివార్లలో ఉంది. అయితే ఇది దాడి జరిగిన ప్రదేశానికి కొన్ని మైళ్ల దూరంలో ఉంది. తమ నతాంజ్ అణు కేంద్రంపై జరిగిన దాడికి ప్రతీకారంగా ఈ దాడి జరిగిందని ఇరాన్ తస్నిమ్ వార్తా సంస్థ తెలిపింది.