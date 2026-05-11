Donald Trump: చైనాలో పర్యటించనున్న అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్
అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మే 13 నుండి 15 వరకు చైనాలో పర్యటించనున్నారని, ఈ సందర్భంగా ఆయన తన చైనా ప్రతిరూపంతో ఇరాన్- వాణిజ్యంపై చర్చించనున్నారని బీజింగ్ సోమవారం ధృవీకరించింది. వాణిజ్య సుంకాల నుండి మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం, తైవాన్ వరకు అనేక కీలక అంశాలపై వాషింగ్టన్, బీజింగ్ల మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. తైవాన్ను చైనా తన భూభాగంలో భాగంగా పేర్కొంటోంది.
వాస్తవానికి ట్రంప్ మార్చి చివరిలో లేదా ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో పర్యటించాల్సి ఉండగా, ఇరాన్ యుద్ధంపై దృష్టి పెట్టడానికి తన పర్యటనను వాయిదా వేసుకున్నారు. అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ ఆహ్వానం మేరకు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ జె. ట్రంప్ మే 13 నుండి 15 వరకు చైనాలో అధికారిక పర్యటన చేయనున్నారని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి తెలిపారు.
అమెరికా అధికారుల ప్రకారం, వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే లక్ష్యంతో ట్రంప్, ఇరాన్ విషయంలో షీ జిన్పింగ్పై ఒత్తిడి తీసుకురానున్నారు. ఇరాన్ చమురుకు చైనా ఒక కీలక వినియోగదారు. ప్రధానంగా ఇరాన్ నుండి తక్కువ ధరకు లభించే ముడి చమురుపై ఆధారపడే స్వతంత్ర టీపాట్ రిఫైనరీల ద్వారా ఈ కొనుగోలు జరుగుతుంది.
ఈ పర్యటనకు అపారమైన ప్రతీకాత్మక ప్రాముఖ్యత ఉందని అమెరికా ప్రధాన ఉప పత్రికా కార్యదర్శి అన్నా కెల్లీ ఫోన్ కాల్లో విలేకరులతో అన్నారు. అయితే, అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కేవలం ప్రతీకల కోసం ఎప్పుడూ పర్యటించరు. మన దేశం తరపున అధ్యక్షుడు మరిన్ని మంచి ఒప్పందాలను అందిస్తారని అమెరికా ప్రజలు ఆశించవచ్చు.
తన రెండవ పదవీకాలంలో ట్రంప్ చైనాలో జరిపే మొదటి పర్యటనలో బీజింగ్లోని టెంపుల్ ఆఫ్ హెవెన్ సందర్శన, విలాసవంతమైన ప్రభుత్వ విందుతో పాటు అట్టహాసంగా, వైభవంగా జరగనుందని వైట్ హౌస్ తెలిపింది. 2017 తర్వాత ఒక అమెరికా అధ్యక్షుడు చైనాలో పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి.