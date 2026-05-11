సోమవారం, 11 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (08:51 IST)

Donald Trump: చైనాలో పర్యటించనున్న అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్

అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మే 13 నుండి 15 వరకు చైనాలో పర్యటించనున్నారని, ఈ సందర్భంగా ఆయన తన చైనా ప్రతిరూపంతో ఇరాన్- వాణిజ్యంపై చర్చించనున్నారని బీజింగ్ సోమవారం ధృవీకరించింది. వాణిజ్య సుంకాల నుండి మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం, తైవాన్ వరకు అనేక కీలక అంశాలపై వాషింగ్టన్, బీజింగ్‌ల మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. తైవాన్‌ను చైనా తన భూభాగంలో భాగంగా పేర్కొంటోంది. 
 
వాస్తవానికి ట్రంప్ మార్చి చివరిలో లేదా ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో పర్యటించాల్సి ఉండగా, ఇరాన్ యుద్ధంపై దృష్టి పెట్టడానికి తన పర్యటనను వాయిదా వేసుకున్నారు. అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ ఆహ్వానం మేరకు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ జె. ట్రంప్ మే 13 నుండి 15 వరకు చైనాలో అధికారిక పర్యటన చేయనున్నారని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి తెలిపారు.
 
అమెరికా అధికారుల ప్రకారం, వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే లక్ష్యంతో ట్రంప్, ఇరాన్ విషయంలో షీ జిన్‌పింగ్‌పై ఒత్తిడి తీసుకురానున్నారు. ఇరాన్ చమురుకు చైనా ఒక కీలక వినియోగదారు. ప్రధానంగా ఇరాన్ నుండి తక్కువ ధరకు లభించే ముడి చమురుపై ఆధారపడే స్వతంత్ర టీపాట్ రిఫైనరీల ద్వారా ఈ కొనుగోలు జరుగుతుంది.
 
ఈ పర్యటనకు అపారమైన ప్రతీకాత్మక ప్రాముఖ్యత ఉందని అమెరికా ప్రధాన ఉప పత్రికా కార్యదర్శి అన్నా కెల్లీ ఫోన్ కాల్‌లో విలేకరులతో అన్నారు. అయితే, అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కేవలం ప్రతీకల కోసం ఎప్పుడూ పర్యటించరు. మన దేశం తరపున అధ్యక్షుడు మరిన్ని మంచి ఒప్పందాలను అందిస్తారని అమెరికా ప్రజలు ఆశించవచ్చు. 
 
తన రెండవ పదవీకాలంలో ట్రంప్ చైనాలో జరిపే మొదటి పర్యటనలో బీజింగ్‌లోని టెంపుల్ ఆఫ్ హెవెన్ సందర్శన, విలాసవంతమైన ప్రభుత్వ విందుతో పాటు అట్టహాసంగా, వైభవంగా జరగనుందని వైట్ హౌస్ తెలిపింది. 2017 తర్వాత ఒక అమెరికా అధ్యక్షుడు చైనాలో పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి.

సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ రాగానే జన నాయగన్ విడుదల : నిర్మాత నారాయణటీవీకే అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో విజయ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 'జన నాయగన్' నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 'జన నాయగన్' చిత్ర విడుదలపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు.

VD: విధి విజయ్ దేవరకొండ ని రాజును చేసిన చిత్రంగా శౌర్యువ్ సినిమాహీరో విజయ్ దేవరకొండ భారీ పాన్ ఇండియా లైనప్ లో వైరా క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై ప్రొడ్యూసర్ ప్రదీప్ ఉప్పలపాటి నిర్మాణంలో దర్శకుడు శౌర్యువ్ రూపొందిస్తున్న మూవీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ ఇటీవలే ఘనంగా ప్రారంభమైంది. టాప్ ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. ఈ రోజు విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

Suriya: వీరభద్రుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా తెలుగులో విడుదలసూర్య తన మాగ్నమోపస్ మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'వీరభద్రుడు' చిత్రాన్ని దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ తమిళంలో తెరకెక్కించారు. ఈ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీని అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించడం ద్వారా పేరును తెచ్చుకున్న నిర్మాణ సంస్థ డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రతిష్టాత్మక అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.

Pooja Hegde,: తేరా హో జావున్ బీచ్ పాటలో పూజా హెగ్డే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిందిరాబోయే బాలీవుడ్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' నుండి వచ్చిన రొమాంటిక్ పాట 'తేరా హో జావున్' మే 8న విడుదలైంది. ఈ పాటలో పూజా హెగ్డే మరియు వరుణ్ ధావన్ మెటాలిక్ చైన్‌లు, బికినీలు, మరియు డెనిమ్ షార్ట్‌ల వంటి సరదా బీచ్ దుస్తులలో కనిపించారు. స్టెబిన్ బెన్ మరియు జోనితా గాంధీ పాడిన ఈ పాటలోని ఆకట్టుకునే హుక్ మరియు ఉత్కంఠభరితమైన విజువల్స్, హెగ్డే యొక్క వంపుసొంపులు, శక్తి మరియు బోల్డ్ లుక్స్ గురించి అభిమానులను ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి.

Ranabali: రణబాలి నుంచి విజయ్ దేవరకొండ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజు హీరో విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు విశెస్ చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ నుంచి స్పెషల్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

