Donald Trump: కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగించి నకిలీ చిత్రాలు.. డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్లో యుద్ధానికి సంబంధించి మీడియా సంస్థలు తప్పుడు సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోపించారు. కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగించి ఇరాన్ రూపొందించిన నకిలీ చిత్రాలు, వీడియోలను మీడియా వ్యాప్తి చేస్తోందని ట్రంప్ ఆరోపించారు.
ఏఐ చాలా ప్రమాదకరమైనది కావచ్చు. దానితో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్లో పోస్టు చేశారు. ఏఐ వ్యాపించిన నకిలీ వార్తలను వ్యాప్తి చేయడానికి ఇరాన్తో దగ్గరి సమన్వయం ఉన్నట్లు ఆధారాలు లేకుండా పాశ్చాత్య మీడియా అవుట్లెట్లు ఆరోపించాయి.
ఏఐ ఇరాన్ ఉపయోగించే మరొక తప్పుడు సమాచార ఆయుధంగా మారింది. ఎందుకంటే అవి రోజురోజుకూ నాశనం అవుతున్నాయని ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్లో రాశారు. వాస్తవం ఏమిటంటే, ఇరాన్ నాశనమవుతోంది, వారు గెలిచే యుద్ధాలు మాత్రమే వారు ఏఐ ద్వారా సృష్టించి, అవినీతి మీడియా అవుట్లెట్ల ద్వారా పంపిణీ చేయబడుతున్నాయని ఆయన జోడించారు.
రాడికల్ లెఫ్ట్వింగ్ ప్రెస్కు ఇది పూర్తిగా తెలుసు, కానీ తప్పుడు కథనాలు, అబద్ధాలతో ముందుకు సాగుతూనే ఉంది. ట్రంప్ తరచుగా మీడియా సంస్థలు తనను విమర్శనాత్మకంగా భావించే కథనాలను ప్రచురించేటప్పుడు అబద్ధాలు చెబుతున్నాయని ఆరోపించారు.
అన్యాయంగా భావించే ప్రసార సంస్థల లైసెన్స్లను తొలగించాలని గతంలో పిలుపునిచ్చారు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్, జర్నలిస్టులకు చేసిన వ్యాఖ్యల మధ్య, ట్రంప్ ఆదివారం ఇరాన్ ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించడానికి ఏఐని ఉపయోగించిందని పేర్కొన్న మూడు సందర్భాలను ఉదహరించారు. ట్రూత్ సోషల్లో, ఇరాన్ ఉనికిలో లేని కామికేజ్ బోట్లను చూపించిందని ఆయన అన్నారు.
యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్పై విజయవంతమైన దాడిని తప్పుగా చిత్రీకరించడానికి ఇరాన్ ఏఐని ఉపయోగించిందని, ఆ వార్తలను ప్రచారం చేసిన ప్రచురణలపై రాజద్రోహం అభియోగం మోపాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇరాకీలోని బాస్రా ఓడరేవు నుండి చిత్రీకరించబడిన చిత్రాలను రాయిటర్స్ ధృవీకరించింది. ఇందులో పేలుడు పదార్థాలతో నిండిన ఇరానియన్ పడవలు రెండు ఇంధన ట్యాంకర్లపై దాడి చేసి కనీసం ఒక సిబ్బందిని చంపినట్లు చూపించింది.
ఇరాన్ సైన్యం యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ను ఢీకొట్టిందని ఇరాన్ రాష్ట్ర మీడియా పేర్కొంది. అయితే ఆ వాదనను పాశ్చాత్య సంస్థలు విస్తృతంగా స్వీకరించలేదు. కొత్త సుప్రీం లీడర్ మోజ్తాబా ఖమేనీకి మద్దతుగా జరిగిన ర్యాలీలో 250,000 ఇరానియన్లను చూపించే చిత్రాలు పూర్తిగా ఏఐ ద్వారా సృష్టించబడినవి అని, ఆ కార్యక్రమం ఎప్పుడూ జరగలేదు అని కూడా ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ బ్రెండన్ కార్ వార్తా సంస్థల ప్రసార లైసెన్స్లను పరిశీలిస్తున్నందుకు తాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని ట్రంప్ అన్నారు. నకిలీ వార్తలు అని కూడా పిలువబడే నకిలీ వార్తలు, వక్రీకరణలను అమలు చేస్తున్న ప్రసారకులు తమ లైసెన్స్ పునరుద్ధరణలు రాకముందే తమ మార్గాన్ని సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఇప్పుడు ఉందని కార్ ఎక్స్లో రాశారు.