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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

హర్మూజ్ జలసంధి మాదే... అమెరికా కొత్త భూభాగ మ్యాప్‌ను రిలీజ్ చేసిన ట్రంప్

us new map
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (09:05 IST)
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ఇరాన్ భూభాగంలో ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధిని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తమ భూభాగంలో కలిపేసుకున్నారు. దీంతో ఆయన అమెరికా నూతన భూభాగ మ్యాప్‌ను ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేసారు. ఇరాన్‌తో కుదిరిన 60 రోజుల అవగాహన ఒప్పందం గడువు ముగిసిన రోజే ఈ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. 
 
'హర్మూజ్ జలసంధిని పునరుద్ధరించాం. నౌకా రవాణా కార్యకలాపాలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి. సముద్ర గర్భంలో అమర్చిన మైన్లన్నింటినీ మేము తొలగించాం లేదా నిర్వీర్యం చేశాం' అని ట్రంప్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. అయితే, ఇరాన్ ఓడరేవులపై అమెరికా నావికాదళ దిగ్బంధం యథాతథంగా కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌తో ప్రస్తుతం ఎలాంటి చర్చలు జరగడం లేదని, భవిష్యత్తులో కూడా చర్చల ప్రసక్తి లేదని ఆయన వెల్లడించారు.
 
కాగా, ట్రంప్ ప్రకటనకు, క్షేత్రస్థాయిలోని వాస్తవ పరిస్థితులకు మధ్య పొంతన కుదరడం లేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలు ఇంకా సాధారణ స్థితికి చేరుకోలేదు. మంగళవారం కూడా ఒక బల్క్ క్యారియర్‌పై దాడి జరిగింది. ఇందులో పలువురు సిబ్బంది గాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో, నౌకలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ప్రయాణించాలని యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ ఏజెన్సీ సూచించింది.
 
డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటనను ఇరాన్ తీవ్రంగా ఖండించింది. కేవలం ఒక సోషల్ మీడియా పోస్టుతో జలసంధిని స్వాధీనం చేసుకోవడం పగటి కలేనని ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి కజెమ్ ఘరిబాబాది ఎద్దేవా చేశారు. తమ షరతులు పూర్తిగా నెరవేరే వరకు జలసంధి తెరుచుకునే ప్రసక్తే లేదని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహమ్మద్ బాఖర్ ఖలీబాఫ్ స్పష్టం చేశారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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