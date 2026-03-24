ఇరాన్ పైన యుద్ధం చేయమన్నది మీరే కదా పీట్: రక్షణ మంత్రిని ఇరికించిన ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు అమెరికా ప్రతిష్టను దిగజార్చేలా వుందని పలువురు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇరాన్ దేశం పైన అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధం గురించి ట్రంప్ మాట్లాడుతూ... ఇరాన్ పైన సైనిక చర్య చేపట్టాలనే ప్రతిపాదన తనది కాదనీ, రక్షణమంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ సలహా అంటూ బాంబు పేల్చారు. రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ... రక్షణమంత్రి పీట్ ను ఉద్దేశిస్తూ, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులను పరిష్కరించాలన్నా, ఇరాన్ అణ్వాయుధం లేకుండా వుండాలన్నా ఆ దేశంపై సైనిక దాడి చేయాలని పీట్స్ చెప్పారు.
ఏం పీట్స్ మీరే కదా చెప్పింది అంటూ ట్రంప్ అన్నారు. అదేసమయంలో ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కి ఇరాన్ పైన యుద్ధం చేయడం గురించి అంత ఆసక్తి చూపలేదని కూడా చెప్పారు. ఈ యుద్ధంలో ఇరాన్ దేశం గల్ఫ్ దేశాలపై యుద్ధం చేస్తుందని తాము అస్సలు ఊహించలేకపోయామంటూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. యుద్ధం గురించి అమెరికా నాయకుల్లోనే ఏకాభిప్రాయం లేదనే విషయాన్ని అధ్యక్షుడే చెప్పడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.