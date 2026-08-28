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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (09:32 IST)

లేక్ ఆంటారియో సరస్సు పేరు మార్చిన అమెరికా.. భగ్గుమన్న కెనడా

Trump Latest Statement on Iran
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (09:32 IST)
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అమెరికా - కెనడా దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు నానాటికీ పెరుగుతున్నాయి. కెనడాపై అమెరికా పలు రకాలైన వాణిజ్య ఆంక్షలు విధించింది. దీనికి ప్రతిగా కెనడా కూడా అమెరికాపై ఆంక్షలు విధించింది. ఈ నేపథ్యంలో కెనడాను ఇబ్బందిపెట్టేలా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ కొత్త ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇరుదేశాల సరిహద్దులో ఉన్న లేక్‌ ఆంటారియోను  లేక్ అమెరికాగా పేరు మార్చుతూ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయాన్ని కెనడా తిప్పికొట్టింది. న్యూయార్క్ రాష్ట్ర గవర్నర్‌ కూడా ట్రంప్ చెప్పినట్టుగా పేరు మార్చబోమని పేర్కొన్నారు.
 
అమెరికా, కెనడా మధ్య కొన్నిరోజులుగా వాణిజ్య యుద్ధం నడుస్తోంది. ట్రేడ్ డీల్ చివరి నిమిషంలో రద్దు కావడంతో తీవ్ర అసహనానికి గురైన ట్రంప్.. కెనడాపై 50 శాతం సుంకాలు విధించారు. కెనడా కూడా అదేస్థాయిలో స్పందించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న ఈ సరస్సు పేరు మార్చారు. తక్షణమే ఈ పేరు మారుతుంది. 
 
'ఎప్పటి నుంచో ఈ పేరు మార్పు ఆలోచన నా మనసులో ఉంది' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. కెనడా ప్రధాని కార్నీ దీనిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. 'అమెరికా మారుతోందని మాకు తెలుసు. వారి వాణిజ్య సంబంధాలు, విదేశాంగ విధానాలు ఇలా చాలా మారుతున్నాయి. కెనడా, అమెరికా ఏర్పడకముందే ఈ సరస్సు పేరు ఆంటారియోగా ఉంది. ఎప్పటికీ అది అలాగే ఉంటుంది' అని కార్నీ స్పష్టం చేశారు.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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