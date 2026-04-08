బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026
Last Updated : బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026 (11:09 IST)

Donald Trump: పాకిస్థాన్ అదుర్స్.. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అలా ఆగింది..

అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధాన్ని తాత్కాలికంగా ఆపడంలో పాకిస్థాన్ కీలక పాత్ర పోషించింది. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ మునీర్ మూడో ప్రపంచ యుద్ధం నుంచి ప్రపంచాన్ని గట్టెకించారు. లెబనాన్‌తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తక్షణమే కాల్పుల విరమణ పాటించేందుకు అమెరికా, ఇరాన్‌తో పాటు వాటి మిత్రదేశాలు అంగీకరించాయని షెహబాజ్ షరీఫ్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
 
14 రోజుల పాటు ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో పాకిస్థాన్ దౌత్య విజయాన్ని సాధించింది. ఇటు ముస్లీం దేశంగా ఇరాన్‌కు, అటు మిత్రదేశంగా అమెరికాకు దగ్గరగా ఉన్న పాకిస్తాన్‌కు ఈ పని సాధ్యమైంది. మొదట అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 15 పాయింట్ల ప్లాన్‌ను పాకిస్తాన్ ఇరాన్‌కు చేరవేసింది. కానీ దానికి ఇరాన్ ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడు ట్రంప్ 10 రోజులు డెడ్‌లైన్ విధించారు.
 
శాంతి స్థాపనలో భాగంగా, 2026 ఏప్రిల్ 10న టెహ్రాన్, వాషింగ్టన్ ప్రతినిధి బృందాలను ఇస్లామాబాద్‌కు షరీఫ్ ఆహ్వానించారు. దశల వారీగా ఈ చర్చలు జరుగుతాయి. ఇందులో ఇరాన్ ప్రతిపాధించిన 10 కండీషన్లు అమెరికా పరిశీలిస్తుంది. 
 
మరోవైపు, ఇరాన్ సర్వోన్నత జాతీయ భద్రతా మండలి కూడా రెండు వారాల కాల్పుల విరమణకు అంగీకరిస్తున్నట్లు ధృవీకరించింది. పాకిస్తాన్ ఈ మధ్యవర్తిత్వం వహించేందుకు కొన్ని స్వార్థ ప్రయోజనాలు వున్నాయి. చమురు రవాణా, సరిహద్దు భద్రత వంటివి అంశాలున్నాయి.

మీ అందరి ఊహలకు అందని చిత్రంగా 'రాకా' : సన్ పిక్చర్స్అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కనున్న చిత్రానికి రాకా అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. సన్ పిక్సర్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించే ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీతో పాటు మొత్తం ఏడు భాషల్లో పాన్ ఇండియా మూవీగా తెరకెక్కిచనున్నారు. అల్లు అర్జున్ పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని ఈ సినిమా టైటిల్‌తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో బన్నీ డిఫరెంట్ లుక్‌‍లో కనిపిస్తున్నారు.

ఒకరికి పుట్టినరోజు.. మరొకరికి పునర్జన్మ : పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణిఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా చేసిన ఓ ట్వీట్ ఇపుడు వైరల్ అయింది. ఏప్రిల్ 8వ తేదీన పవన్ కళ్యాణ్ రేణు దేశాయ్‌ల కుమారుడు అకీరా నందన్ పుట్టిన రోజు. అలాగే, ఇదే రోజున సింగపూర్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ - అన్నా లెజినోవా దంపతుల చిన్న కుమారుడు మార్క్ శంకర్‌ పునర్జన్మ పొందాడు. సింగపూర్‌ పాఠశాలలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో మార్క్ శంకర్ చిక్కుకున్నాడు. సరిగ్గా యేడాది క్రితం ఈ ఘటన జరిగింది. ఇపుడు అకీరా నందన్ పుట్టిన రోజు, మార్క్ శంకర్ పునర్జన్మను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె ఓ ట్వీట్ చేశారు.

Raaka: అల్లు అర్జున్ #AA22xA6 ఫస్ట్-లుక్ టైటిల్ ఇదేఅల్లు అర్జున్ #AA22xA6 చిత్రం టైటిల్ ను ప్రకటిస్తూ నిర్మాణ సంస్థ సన్ పిక్చర్స్ రాకా అంటూ ఖరారు చేసింది. గుండు గీసుకుని వున్న ఆ ఫొటోలో చేతికి అడవిమనిషి గోల్ళుగా వున్నట్లు చూపించారు. నేడు అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు కావడంతో ముందుగా ప్రకటించినట్లు ఈరోజు పగలు 11.05 నిముషాలకు సోషల్ మీడియాలో రాకా అంటూ వెల్లడించారు. దీనితో అభిమానులు ఫిదా అయిపోయారు. అల్లు అర్జున్ గుర్తుపట్టలేనంతగా రాకా ఫస్ట్ లుక్ లో ఆకట్టుకున్నారు.

Venkatesh: ఐదు సినిమాలు చేస్తే చాలనుకున్న నన్ను నిలబెట్టింది వారే : అడివి శేష్అడివి శేష్ పాన్-ఇండియా యాక్షన్-రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ 'డెకాయిట్‌'తో ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలోకి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంతో షానియల్ డియో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్ గా నటించారు. అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో ఈ చిత్రాన్ని సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మించగా, సునీల్ నారంగ్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. విక్టరీ వెంకటేష్ ముఖ్య అతిధిగా హాజరైన ఈ వేడుక చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది.

Akhil: అఖిల్ అక్కినేని పుట్టినరోజున లెనిన్ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ప్రకటనఅక్కినేని అఖిల్ నటిస్తున్న లెనిన్ సినిమా ముందుగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం మే1వ తేదీన విడుదలచేయాలనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు డేట్ మార్చాం. జూన్ 26న విడుదల కానున్న 'లెనిన్' సినిమా అంటూ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంస్థ ట్విట్టర్ లో తెలియజేసింది. నేడు అఖిల్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఈ విడుదల చేయడం విశేషం. అఖిల్ కు సినీరంగ ప్రముఖులు పలువురు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన మహిళ ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. యూపీకి చెందిన దివ్య సింగ్ అనే మహిళ, అసాధారణమైన ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రపంచంలోని అత్యంత కఠినమైన పర్వత మార్గాలలో ఒకటైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ను జయించి, ఒక అరుదైన సైక్లింగ్ యాత్రను పూర్తి చేసింది. ఖాట్మండు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, నిటారుగా ఉండే హిమాలయ మార్గాలు, అనూహ్యమైన వాతావరణం, సవాలుతో కూడిన ఎత్తైన ప్రదేశ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ 14 కఠినమైన రోజులు గడిపారు.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.
