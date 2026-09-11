పశ్చాత్తాపం అనే పదమే నా డిక్షనరీ లేదు : డోనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్తో కొనసాగిస్తున్న యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోమారు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్త కొనసాగుతున్న ఘర్షణ విషయంలో తన వ్యూహంపై ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని, ఈ విషయంలో ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మధ్యంతర ఎన్నికల వేళ ఈ యుద్ధం రాజకీయంగా ఇబ్బందికరంగా మారినప్పటికీ, మరోసారి అవకాశం వచ్చినా తాను తీసుకున్న నిర్ణయాలనే అమలు చేస్తానని అన్నారు.
ఆయన తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. 'నేను 'రిగ్రెట్' (పశ్చాత్తాపం) అనే పదాన్ని నమ్మను. తీసుకున్న నిర్ణయాలపై కొన్నిసార్లు సందేహాలు రావచ్చు. కానీ మళ్లీ చేయాల్సి వస్తే, నేను సరిగ్గా ఇదే పని చేస్తాను. నేను వారి అణు సామర్థ్యాన్ని నాశనం చేశాను' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఇరాన్ చేతిలో అణ్వాయుధం ఉంటే, వారు ఇజ్రాయెల్, పశ్చిమాసియా, చివరకు అమెరికా నగరాలపై దాడి చేసేవారని ఆయన హెచ్చరించారు. "వాళ్లు పిచ్చివాళ్లు. నేను వారితోనే వ్యవహరిస్తున్నాను. వారికి అవకాశం ఉంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా ఉపయోగించేవారు" అని తెలిపారు.
సుమారు ఏడు నెలలుగా కొనసాగుతున్న ఈ యుద్ధం కారణంగా చమురు, గ్యాస్ ధరలు పెరగడం రిపబ్లికన్లకు రాజకీయంగా సవాలుగా మారింది. దీనిపై స్పందిస్తూ, మధ్యంతర ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నిస్తోందని, ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే యుద్ధం ముగుస్తుందని ట్రంప్ జోస్యం చెప్పారు.
తన మద్దతుదారులు నిరాశలో ఉన్నారన్న వాదనను తోసిపుచ్చిన ఆయన, ఇరాన్కు అణ్వాయుధం దక్కకుండా చేసినందుకు వారు గర్వపడుతున్నారని అన్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికా ఇరాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచుతూ, స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మజ్ పై దృష్టి సారించిందని వివరించారు.