ఇరాన్కు విశ్వసనీయత లేదు.. హామీలను ఉల్లంఘిస్తూనే వుంది.. ట్రంప్ ధ్వజం
ఇరాన్ అధికారులతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, వారు తరచుగా తమ హామీలను ఉల్లంఘిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, టెహ్రాన్ (ఇరాన్) పై తనకు నమ్మకం సన్నగిల్లుతోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం పేర్కొన్నారు. క్యాంప్ డేవిడ్ వద్ద జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడంలో పదేపదే విఫలమవుతున్నందున ఇరాన్కు విశ్వసనీయత లేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
వారు అబద్ధాలు చెబుతారు, వాస్తవాలను తప్పుగా చిత్రీకరిస్తారని ట్రంప్ అన్నారు. వారు ఎప్పుడూ చర్చలు జరపాలని కోరుకుంటారు, కానీ తరచుగా తమ మాటను తప్పిపోతుంటారని ట్రంప్ వెల్లడించారు. తీవ్రమైన విమర్శలు చేసినప్పటికీ, అమెరికా ఉన్నతాధికారులు తమ ఇరాన్ ప్రతిరూపాలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని అమెరికా అధ్యక్షుడు ధృవీకరించారు.
చర్చల బృందంలో కీలక సభ్యులుగా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, సీనియర్ సలహాదారు జారెడ్ కుష్నర్, ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి. వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోలను ఆయన పేర్కొన్నారు. చర్చలు జరపడానికి తమ వద్ద సమర్థులైన వ్యక్తులు ఉన్నారని ట్రంప్ అన్నారు. ప్రాంతీయ భద్రతా సవాళ్లను ప్రస్తావిస్తూ, జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై జరిగిన దాడిని ఆయన గుర్తుచేశారు. చర్చలు చురుకుగా సాగుతున్న సమయంలోనే ఈ ఘటన జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.