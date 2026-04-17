మాకు కావాల్సిందల్లా అదొక్కట్టే.. శాంతి చర్చలు.. పాకిస్థాన్ పర్యటనకు డొనాల్డ్ ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరాన్తో శాంతి చర్చల కోసం ట్రంప్ పాకిస్థాన్లో పర్యటిస్తానని ప్రకటించారు. దీంతో ఇస్లామాబాద్ వేదికగా ఇరాన్తో శాంతి చర్చలు జరుగుతాయని తెలుస్తోంది. ఇరు దేశాల మధ్య మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న పాకిస్థాన్పై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు ట్రంప్.
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న చర్చలు ఫలప్రదంగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు. ఒక ఒప్పందం కనుక ఖరారైతే శాంతి ఒప్పందం డీల్ కుదిరినట్లేనని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందం ప్రధాన ఉద్దేశం ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండకుండా చూడటమేనని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
అమెరికా బి-2 బాంబర్లతో గతంలో జరిపిన దాడుల కారణంగా భూగర్భంలో పేరుకుపోయిన అణు ధూళిని తిరిగి ఇచ్చేందుకు ఇరాన్ అంగీకరించినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు.