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  4. Donald Trump Says US Took 'Giant Step Back In History' After Midterm Election Loss
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 9 November 2026 (10:30 IST)

మధ్యంతర ఫలితాలతో ఓ పెద్ద అడుగు వెనక్కిపడింది.. అయినా వెనక్కి తగ్గేది లేదు : డోనాల్డ్ ట్రంప్

donald trump
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (10:30 IST)
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మధ్యతర ఎన్నికల ఫలితాలతో ఓ పెద్ద అడుగు వెనక్కి పడిందని, అయినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గేది లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. తాజాగా ముగిసిన మధ్యతర ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఫలితాలపై ఆయన మాట్లాడుతూ, ఈ ఫలితాలను చూసి ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, మునుపెన్నడూ లేనంత బలంగా తాము మళ్లీ పుంజుకుంటామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
 
ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో ఓ పోస్ట్ చేస్తూ, 'గత ఎన్నికల ఫలితాలతో అమెరికా చరిత్రలో ఓ పెద్ద అడుగు వెనక్కి వేసింది' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల ఫలితాల ప్రభావంతో స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పతనమయ్యాయని చెబుతూ, తన హయాంలో మార్కెట్లు సాధించిన వృద్ధిని ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. 'కానీ ఎవరూ భయపడకండి.. మునుపటి కంటే మరింత భారీగా, అత్యంత శక్తిమంతంగా మనం మళ్లీ తిరిగి వస్తాం' అని ఆయన స్పష్టం. చేశారు.
 
మంగళవారం జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ట్రంప్ నేతృత్వంలోని రిపబ్లికన్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. దశాబ్దాలుగా రిపబ్లికన్ల కంచుకోటలుగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లోనూ పరాజయం ఎదురైంది. దీంతో అమెరికా కాంగ్రెస్‌లోని రెండు సభల్లోనూ ప్రత్యర్థి డెమొక్రాట్లు పట్టు సాధించారు.
 
ఈ ఎదురుదెబ్బల నేపథ్యంలో ట్రంప్ తన వ్యూహాన్ని మార్చారు. పరిపాలనలో దూకుడు పెంచే సంకేతంగా తన నమ్మకస్తుడు, కఠిన వైఖరి కలిగిన సలహాదారు స్టీఫెన్ మిల్లర్‌ను కొత్త చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్‌గా నియమించారు. మిల్లర్ గతంలో ట్రంప్ హయాంలో తెచ్చిన కఠినమైన ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానాలకు ప్రధాన రూపకర్తగా వ్యవహరించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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