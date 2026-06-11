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  4. Donald Trump says US will hit Iran again and ‘will be taking Kharg Island’
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (21:45 IST)

వెనిజులా తరహాలో ఖార్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటాం.. ట్రంప్

donald trump
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (21:42 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (21:45 IST)
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అమెరికా, ఇరాన్‌ల మధ్య కొనసాగుతున్న దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనలో ఇరుపక్షాలు తమ దాడులను రెట్టింపు చేశాయి. మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన యుద్ధోన్మాద హెచ్చరికలతో ఇరాన్‌ను బెదిరిస్తూనే ఉన్నారు.
 
ఇరు దేశాల సైనిక బలగాలు ప్రత్యక్ష ఘర్షణలో నిమగ్నమై ఉండగా, ట్రంప్ తన తాజా ప్రకటనలతో ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచారు. ఈ రాత్రి ఇరాన్‌పై చాలా గట్టిగా దాడి చేస్తానని ఆయన శపథం చేశారు. ఆ దేశ చమురు, గ్యాస్ మార్కెట్లపై పూర్తి నియంత్రణ సాధించేందుకు, ఖార్గ్ ద్వీపంతో సహా దాని అత్యంత కీలకమైన ఇంధన కేంద్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంటామని ఆయన బెదిరించారు.
 
గురువారం తన సోషల్ మీడియా వేదికలో, అమెరికా వరుసగా మూడవ రాత్రి కూడా తన వైమానిక దాడులను కొనసాగిస్తుందని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ సాంప్రదాయ సైనిక సామర్థ్యాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని, దాని నౌకాదళం, వైమానిక దళం, రాడార్, విమాన నిరోధక వ్యవస్థ అన్ని ఇతర రక్షణ రూపాలతో పాటు, దాని దాడి సామర్థ్యంలో అధిక భాగం నాశనమైపోయాయని పేర్కొన్నారు.
 
త్వరలోనే, తాము ఖార్గ్ ద్వీపాన్ని, ఇతర చమురు మౌలిక సదుపాయాల కేంద్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంటామని ట్రంప్ వెల్లడించారు. వెనిజులా విషయంలో మనం చేసినట్లే, వారి చమురు, గ్యాస్ మార్కెట్లపై పూర్తి నియంత్రణను సాధిస్తామని చెప్పారు. ఇది వెనిజులా, అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు రెండింటికీ అద్భుతంగా కలిసి వస్తోందని ట్రంప్ రాశారు. 
 
హోర్ముజ్ జలసంధిలోని ఇరాన్ ఓడరేవులపై అమెరికా నౌకాదళం దూకుడుగా సముద్ర దిగ్బంధనాన్ని అమలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో, ఆ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన సైనిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్న తరుణంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.
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సెల్వి

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