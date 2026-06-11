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వెనిజులా తరహాలో ఖార్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటాం.. ట్రంప్
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనలో ఇరుపక్షాలు తమ దాడులను రెట్టింపు చేశాయి. మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన యుద్ధోన్మాద హెచ్చరికలతో ఇరాన్ను బెదిరిస్తూనే ఉన్నారు.
ఇరు దేశాల సైనిక బలగాలు ప్రత్యక్ష ఘర్షణలో నిమగ్నమై ఉండగా, ట్రంప్ తన తాజా ప్రకటనలతో ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచారు. ఈ రాత్రి ఇరాన్పై చాలా గట్టిగా దాడి చేస్తానని ఆయన శపథం చేశారు. ఆ దేశ చమురు, గ్యాస్ మార్కెట్లపై పూర్తి నియంత్రణ సాధించేందుకు, ఖార్గ్ ద్వీపంతో సహా దాని అత్యంత కీలకమైన ఇంధన కేంద్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంటామని ఆయన బెదిరించారు.
గురువారం తన సోషల్ మీడియా వేదికలో, అమెరికా వరుసగా మూడవ రాత్రి కూడా తన వైమానిక దాడులను కొనసాగిస్తుందని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ సాంప్రదాయ సైనిక సామర్థ్యాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని, దాని నౌకాదళం, వైమానిక దళం, రాడార్, విమాన నిరోధక వ్యవస్థ అన్ని ఇతర రక్షణ రూపాలతో పాటు, దాని దాడి సామర్థ్యంలో అధిక భాగం నాశనమైపోయాయని పేర్కొన్నారు.
త్వరలోనే, తాము ఖార్గ్ ద్వీపాన్ని, ఇతర చమురు మౌలిక సదుపాయాల కేంద్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంటామని ట్రంప్ వెల్లడించారు. వెనిజులా విషయంలో మనం చేసినట్లే, వారి చమురు, గ్యాస్ మార్కెట్లపై పూర్తి నియంత్రణను సాధిస్తామని చెప్పారు. ఇది వెనిజులా, అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు రెండింటికీ అద్భుతంగా కలిసి వస్తోందని ట్రంప్ రాశారు.
హోర్ముజ్ జలసంధిలోని ఇరాన్ ఓడరేవులపై అమెరికా నౌకాదళం దూకుడుగా సముద్ర దిగ్బంధనాన్ని అమలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో, ఆ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన సైనిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్న తరుణంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.
Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, మాస్ కా దాస్ హీరో విశ్వక్ సేన్, ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి - నిధి : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి, నిధి అంటూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొనియాడారు. 94 యేళ్ల వయసులో సింగీతం శ్రీనివాస రావు 'సింగ్ గీతం' పేరుతో ఓ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 12వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.
Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?
ఇక ఈ విషయం ఇలావుంటే, ట్రేడ్ వర్గాల కథనం మరోలా వుంది. పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ బాగా కష్టపడినా ఎందుకనో క్రేజ్ రాబట్టలేకపోయిందనీ, సుకుమార్ వంటి వారు కూడా కథా పరంగా ఓ చేయివేసినా ఎక్కడో లోపం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు కథానాయిక పాత్ర కేవలం వాంప్ గా మాత్రమే చూపించడం కూడా ఓరకంగా మైనస్ గా మారింది. కథనంలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు లేకపోవడం కూడా ఓ లోపంగా భావిస్తున్నారు.
రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్
కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.